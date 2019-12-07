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Everton'a hoca değişikliği yaradı! Chelsea'yi dağıttılar

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Everton evinde Chelsea ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Chelsea 3-1'lik skorla kazandı.

07.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:26
Everton'a hoca değişikliği yaradı! Chelsea'yi dağıttılar

İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında , deplasmanına konuk oldu.

Hafta içi teknik direktör Marco Silva'nın görevine son veren Everton, Chelsea karşısında adeta küllerinden doğdu ve sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Richarlison'un 5, Calvert-Lewin'in 49 ve 84. dakikalarda kaydettiği gollerle 3 puana uzanan Everton, 52. dakikada Kovacic'in attığı gole engel olamadı.

Puanını 17'ye yükselten Everton, 4 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Chelsea ise 29 puanda kaldı.

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