Everton'a hoca değişikliği yaradı! Chelsea'yi dağıttılar
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Everton evinde Chelsea ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Chelsea 3-1'lik skorla kazandı.
İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında Chelsea, Everton deplasmanına konuk oldu.
Hafta içi teknik direktör Marco Silva'nın görevine son veren Everton, Chelsea karşısında adeta küllerinden doğdu ve sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Richarlison'un 5, Calvert-Lewin'in 49 ve 84. dakikalarda kaydettiği gollerle 3 puana uzanan Everton, 52. dakikada Kovacic'in attığı gole engel olamadı.
Puanını 17'ye yükselten Everton, 4 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Chelsea ise 29 puanda kaldı.
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