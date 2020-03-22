"Evde kal" diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı Almanya Ligi ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Amine Harit, "Evde kal" çağrısı yaptığı gün nargile kafede yakalandı.

Almanya'da milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın takım arkadaşı Amine Harit, yaptığı hareketle tepki topladı. Schalke 04 forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, 17 bin kişinin koronavirüs olduğu Almanya'da "Evde kal "çağrısı yaptıktan sonra nargile kafede yakalandı.

Amine Harit

Alman ekibi yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz çok üzgün ve yaptığı yanlışın farkında. Böyle bir şey daha asla yaşanmayacak" ifadelerine yer verdi.