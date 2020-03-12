Euroleague yönetimi, maçların ertelenmesi için kulüplerle görüşmelere başladı THY Euroleague, koronavirüs salgını sonrası Turkish Airlines EuroLeague, 7DAYSEuroCup ve Adidas Next Generation turnuvalarını askıya almak için kulüplerle görüşmelere başladı. Nihai kararın bugün açıklanması bekleniyor. Ayrıca FIBA da mevcut tüm turnuvalarını, koronavirüs nedeniyle erteledi.

Koronavirüs salgınından dolayı futbolda alınan iptal kararlarının ardından NBA de organizasyonu askıya aldı. Gözler şimdi de Euroleague çevrildi.

Yoğun fikstür ve dolayısıyla seyahat sıklığından dolayı koronavirüs için "potansiyel tehlike" olan Euroleague takımlarının "ligi durdurma" taleplerini değerlendirmeye aldığını açıklayan Euroleague yönetimi, nihai kararını bugün içerisinde açıklayacak.

YENİ BİR TAKVİM BELİRLENECEK

Tüm kulüp yöneticileri ve profesyonelleriyle görüşme halinde olan Euroleague yönetimi bugünkü toplantının ardından resmi olarak ligleri durdurma kararı aldığını açıklayacak ve yeni bir takvim belirleyecek.

EFES KAMPI İPTAL ETTİ

Euroleague yönetiminin koronavirüs salgınından dolayı Euroleague ve Eurocup karşılaşmalarının geçici olarak askıya alınması için görüşmeler yapıldığını açıklamasının ardından, Anadolu Efes cephesi de bu akşamki maç öncesinde kampı iptal etti ve basketbolcuları evlerine yolladı.

Efes, Euroleague'in 29. haftasında bu akşam saat 20.30'da İspanyol ekibi Valencia Basket ile mücadele edecekti.

FIBA TURNUVALARI DA ASKIYA ALINDI

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçları erteledi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.