EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu eşleşmeleri belirlendi. 16 takımın yer aldığı play-off turunda 4 ülke EURO 2020'ye katılma hakkı kazanacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımın maç programı belirlendi.
Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 26 Mart 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.
Gruplar ve eşleşmeler şöyle:
A Grubu:
Yarı final 1: İzlanda-Romanya
Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan
B Grubu:
Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
C Grubu:
Yarı final 1: İskoçya-İsrail
Yarı final 2: Norveç-Sırbistan
D Grubu:
Yarı final 1: Gürcistan-Belarus
Yarı final 2: Kuzey Makedonya-Kosova
A ve C gruplarında yarı final 2'yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1'i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.
Haber Videosu: EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan 4 ülke belli oldu!