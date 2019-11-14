Haberler » Spor » EURO 2020 ne zaman başlayacak, kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı - Spor

EURO 2020 ne zaman başlayacak, kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı

İzlanda ile 0-0 berabere kalan A Milli Takımımız, grup maçlarının bitimine 1 hafta kala Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Peki kura çekimi ne zaman? İşte EURO 2020 hakkında merak edilenler...

14.11.2019 22:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:17
EURO 2020 ne zaman başlayacak, kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de 'nın başkenti 'te gerçekleştirilecek. ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Açılış maçının İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

EURO 2020 MAÇLARI HANGİ ŞEHİRLERDE OYNANACAK?

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)


Haber Videosu: EURO 2020 ne zaman başlayacak, kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (3)

  • ..........:
    Izlandaya bile zor dayanan bir takımımız var bu şekilde Avrupa kupasını zor kazanırız!
    Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    SON DÜNYA ŞAMPİYONUNUN ÖNÜNDE GRUP LİDERİ ÇIKARAK SÜKSE YAPMAK VARKEN, GRUP LİDERLİĞİ FIRSATINI TEPEREK ARNAVUTLUĞUN BİLE 4 ATTIĞI İZLANDAYI 2 MAÇTA YENEMEYEN YÜZLERİNİZ HİÇ KIZARMADI MI? BERABERLİĞİ BAŞARI GİBİ GÖSTEREREK SEVİNECEK KADAR ZÜĞÜRT İNSANLARSINIZ SİZ. YAZIKLAR OLSUN SİZE. 90 DAKİKA ZEKİ, OZAN VE HAKAN ÇALHANOĞLUNUDA SEYRETTİRDİNİZ YA PESSSSSS. . . . .
    Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.