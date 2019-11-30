Euro 2020'de açılış maçı Türkiye'nin! İşte Milli Takım'ın maç takvimi

30.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:46

Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.



İşte Milli Takım'ın maç takvimi



12 Haziran/ Roma: İtalya - Türkiye



17 Haziran/ Bakü: Türkiye - Galler



21 Haziran/ Bakü: İsviçre - Türkiye



Son 4 bilet Mart'ta belli olacak



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) yenilikler, Uluslar Ligi'nin de önemini artırmıştı. EURO 2020 Play-Offları'nda son 4 biletin sahibi, Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D gruplarında 4'er takımın tek maç üzerinden yarı final ve final oynamasıyla belli olacak.



Yarı finaller 26 Mart 2020'de, finaller de 31 Mart 2020'da yapılacak. Seribaşı takımların ev sahibi avantajıyla çıkacağı yarı finallerde A ve C gruplarında 2. yarı finali (YF2), B ve D gruplarında ise 1. yarı finali (YF1) kazananlar grup finali maçında ev sahibi olacak. Bunun sonucunda da 4 takım, adını yaz ayında gerçekleşecek turnuvaya yazdırmayı başaracak.



EURO 2020 ne zaman başlayacak?



EURO 2020 finalleri, 12 Haziran'da İtalya'da start alacak. A Grubu'ndaki açılış maçına ev sahipliği yapacak Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak finaller, İngiltere'nin Başkent'i Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek. Ayrıca 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda yarı final karşılaşmaları da düzenlenecek.



TARİHTE İLK KEZ 12 ÜLKEDE DÜZENLENECEK



Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.