Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin, RB Leipzig'e kiralık olarak gönderdiği 19 yaşındaki stoper Ethan Ampadu'dan imaj değişikliğine gitti.
Bundesliga'da RB Leipzig'de kiralık olarak oynayan ve ilginç saç stiliyle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Ethan Ampadu sürpriz bir karar aldı.
Chelsea'nin, tecrübelenmesi için Almanya'ya kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu, kısa sürede kendisiyle özdeşleşen uzun ve örgülü saçlarını kestirdi.
"DEĞİŞİM DAİMA KAÇINILMAZDIR"
19 yaşındaki stoper saç tıraşının ardından görüntü olarak bambaşka bir insan haline gelirken Ampadu geçtiğimiz gün yaşanan değişimin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Riyad Mahrez, Olivier Giroud ve Usain Bolt gibi isimlerin de saç traşını yapan HD Cutz'ın berberi olan Sheldon Edwards, Instagram'da yaptığı yorumda "Değişim. Daima kaçınılmazdır. Kişisel değişiminizi yapmaktan asla korkmayın, size yeni bir perspektif katacaktır" dedi.
Genç futbolcu RB Leipzig formasıyla bu sezon Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giydi.
Haber Videosu: Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı
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adama benzemiş saçlar gidinceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnsana dönmüşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Saçlarını kesen arkadaş geri kalmayıp kendisi için de yenilip yapması lazımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Baba tarafından adanalı bu arkadaş.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Harbi gerzekten playboy ya dönüsmüsCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adama benzemişsin aslanımCevap Yaz 3 Yayından Kaldır