Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
La Liga ekiplerinden Espanyol, teknik ekip ve kadrodan toplamda 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
18.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:27
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde, virüse rastlandığı belirtildi.
SEMPTOMLAR HAFİF DERECEDE SEYREDİYOR
Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın semptomlarının hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi.
İspanya'da son olarak 11 bin 409 yeni tip koronovirüs vakası yaşanırken, 510 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA