Eslem Sena Nur, Kripto Tosuncuk'un sevgilisi olduğu ortaya çıktı

2 milyar dolarlık kripto para ile Arnavutluk'a kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer, bir dönem sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşamış. İkilinin birlikte eğlendikleri anlara ilişkin videolar internete düşerken, ilişkinin kıskançlık yüzünden noktalandığı öğrenildi.