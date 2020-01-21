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Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü

Eski NBA oyuncusu Delonte West'in yol ortasında dövülüp ardından tutuklandığı videosu sosyal medyaya düştü. Henüz 36 yaşındaki West'in hali basketbol severleri endişelendirdi.

21.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:29
Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü

2004 ile 2012 arasında NBA'de forma giyen Delonte West'in önce bir kişi tarafından dövüldüğü ardından da tarafından tutuklandığı görüntüleri sosyal medyada büyük yankı buldu. Eski oyuncunun hangi sebepten dolayı kavgaya karıştığı ve polisle münakaşa yaşadığı bilinmezken içinde bulunduğu hal severleri endişelendirdi. Bir süredir evsiz olan West'in daha önce zihinsel rahatsızlıkları olduğu konuşuluyordu

YOL ORTASINDA DÖVÜLDÜ, ELLERİ KELEPÇELENDİ

Birleşik Devletler'in başkenti Washington'da çekilen görüntülerde West'in önce bir yabancı tarafında yol ortasında dövüldüğü, ardından da elleri arkadan kelepçeli şekilde kendisini kameraya çeken kişiye cevap verdiği görülüyor. Videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından oyuncunun üniversiteden eski takım arkadaşı, Orlando Magic efsanesi Jameer Nelson, 36 yaşındaki eski basketbolcunun tıbbi destek alması gerektiğini ve her durumda West'e destek vereceğini söyledi.

Delonte West lige ilk tur 24. sıra seçimi olarak Boston Celtics'le merhaba demiş; ardından Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks formaları giymişti. Guard pozisyonunda forma giyen oyuncu Cavs döneminde yaklaşık 10 milyon dolar bir kontrata imza atmayı başarmıştı.

(Sözcü)


Haber Videosu

: Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü
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