Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı

13.01.2021 20:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:54
Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı

Yarış kariyerini bitirip cinsel içerikli bir sitede fotoğraflarını ve videolarını yayınlayan eski motor yarışçısı Renee Gracie'nin Instagram hesabı aşırı açık fotoğraflar paylaştığı gerekçesi ile engellendi.

Intagtram'da fenomen haline gelen eski motor yarışçısı Renee Gracie'nin Instagram hesabı aşırı açık fotoğraflar paylaştığı gerekçesi ile kapatıldı.

Bu karar karşısında büyük bir şok yaşadığını söyleyen Gracie, diğer modeller gibi en fazla bikinili fotoğraf paylaştığını ve Instagram'ın açıklık kurallarına aşırı derecede dikkat ettiğini söyledi. Eski motor yarışçısı, haksızlığa uğradığını belirterek bir an önce hesabının yeniden açılmasını istedi.

Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı

CİNSEL İÇERİKLİ SİTEYE ÜYE OLDU

26 yaşındaki Renee Gracie, yarış kariyerini bitirip bir süre cinsel içerikli filmlerde oynadıktan sonra OnlyFans sitesine üye olarak hayranlarına cinsel içerikli fotoğraf ve video satmaya başlamıştı.

Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı

100 BİN TL KAZANIYORDU

Avustralya'nın ilk kadın motor yarışmacısı olan Renee, yıllık 10 bin sterlin yaklaşık 100 bin lira kazanıyordu. Yaşadığı ekonomik zorlukları öne sürerek yarış kariyerini bitirip cinsel içerik film sektöründe oynamaya karar verdiğini dile getirdi.

Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 21:22:11. #1.14#
title