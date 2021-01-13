Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı

Yarış kariyerini bitirip cinsel içerikli bir sitede fotoğraflarını ve videolarını yayınlayan eski motor yarışçısı Renee Gracie'nin Instagram hesabı aşırı açık fotoğraflar paylaştığı gerekçesi ile engellendi.

Intagtram'da fenomen haline gelen eski motor yarışçısı Renee Gracie'nin Instagram hesabı aşırı açık fotoğraflar paylaştığı gerekçesi ile kapatıldı.

Bu karar karşısında büyük bir şok yaşadığını söyleyen Gracie, diğer modeller gibi en fazla bikinili fotoğraf paylaştığını ve Instagram'ın açıklık kurallarına aşırı derecede dikkat ettiğini söyledi. Eski motor yarışçısı, haksızlığa uğradığını belirterek bir an önce hesabının yeniden açılmasını istedi.

CİNSEL İÇERİKLİ SİTEYE ÜYE OLDU

26 yaşındaki Renee Gracie, yarış kariyerini bitirip bir süre cinsel içerikli filmlerde oynadıktan sonra OnlyFans sitesine üye olarak hayranlarına cinsel içerikli fotoğraf ve video satmaya başlamıştı.

100 BİN TL KAZANIYORDU

Avustralya'nın ilk kadın motor yarışmacısı olan Renee, yıllık 10 bin sterlin yaklaşık 100 bin lira kazanıyordu. Yaşadığı ekonomik zorlukları öne sürerek yarış kariyerini bitirip cinsel içerik film sektöründe oynamaya karar verdiğini dile getirdi.