Eski MHK Başkanı Çulcu ve teknik direktör Kaan Dobra'dan Short Track Milli Takım Kampı'na ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski MHK Başkanı Çulcu ve teknik direktör Kaan Dobra'dan Short Track Milli Takım Kampı'na ziyaret

Eski MHK Başkanı Çulcu ve teknik direktör Kaan Dobra'dan Short Track Milli Takım Kampı'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu ile Türk vatandaşlığı da bulunan Polonyalı teknik direktör Kaan Dobra, Kocaeli'de düzenlenen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim Kampı"nda sporcularla bir araya geldi.

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu ile Türk vatandaşlığı da bulunan Polonyalı teknik direktör Kaan Dobra, Kocaeli'de düzenlenen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim Kampı"nda sporcularla bir araya geldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Yönetim Kurulu üyesi Ata Yetişken'in daveti üzerine sporcuların konakladığı otele gelen Çulcu ve Dobra, ayyıldızlı ekiple yemek yedi.

Teknik heyet ve sporculardan short track branşına ilişkin bilgi alan Çulcu ile Dobra, onlara tecrübelerini aktardı.

Yoğun ilgiyle karşılanan Çulcu ve Dobra, genç ekiple fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski MHK Başkanı Çulcu ve teknik direktör Kaan Dobra'dan Short Track Milli Takım Kampı'na ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 09:26:13. #1.16#

title