Eski MHK Başkanı Çulcu ve teknik direktör Kaan Dobra'dan Short Track Milli Takım Kampı'na ziyaret

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu ile Türk vatandaşlığı da bulunan Polonyalı teknik direktör Kaan Dobra, Kocaeli'de düzenlenen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim Kampı"nda sporcularla bir araya geldi.