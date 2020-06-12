Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hakaret soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne geldi.
12.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:14
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne geldi.
(İHA)
Kaynak: İHA