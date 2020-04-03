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Galatasaray, basketbol, Kayseri, Yakın, Spor

Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı

Ligimizde Galatasaray, Kayseri Basketbol ve Yakın Doğu formaları giyen Belçika'da kadın basketbolunun efsane isimlerinden Ann Wauters, koronavirüse yakalandığını ve bunun sporcular, gençler için de zorlayıcı bir sürece neden olduğunu anlattı.

03.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:27
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı

Avrupa'da kadın basketbolunun en önemli yıldızlarından Ann Wauters, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ligimizde Galatasaray, Kayseri Basketbol ve Yakın Doğu formaları giyen ve Avrupa'da 5 kez yılın oyuncusu seçilen Wauters, kariyerinde mücadele ettiği WNBA'de de All-Star seçilme ve şampiyon olma başarılarını yaşamıştı.

39 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta uygulanan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"OLDUKÇA ÜRKÜTÜCÜYDÜ"

Hastalık sürecinin kendisi için de zorlu geçtiğini belirten Wauters, "Güçlü bir vücuda sahip olduğumu düşünüyordum ama virüs beni gerçekten etkisi altına aldı. Hastalığı yaşamamış biri için oldukça ürkütücüydü. Bu nedenle gençlere veya güçlü olduğunu düşünen kişilere bir mesajım var ki bununla hepimiz karşı karşıyayız ve daha fazla yayılmayı önlemek adına koronavirüs ile mücadelede birleşmeliyiz. Lütfen evde kalın, kurallara uyun ve birbirinize dikkat edin" dedi.

Kortrijk'ta hastanede testinin pozitif çıktığını ve sonrasında karantina için evine gittiğini belirten Wauters, tat ve koku alma duygusunu kaybettiğini sık sık başının dönmesi nedeniyle merdivenlerden inip çıkamadığını anlattı.

Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı

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Galatasaraylı basketbolcu Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı
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