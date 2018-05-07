Eski Galatasaraylı Alex Telles'ten Fenerbahçelileri Kızdıran Tezahürat: Fener Ağlama!

Portekiz Liginde şampiyonluğunu ilan eden Porto'da kutlamalar sırasında Alex Telles'ten Fenerbahçe'ye gönderme geldi.

Takım arkadaşlarıyla şampiyonluk kutlaması yaparken Instagram canlı yayınını açan Galatasaray'ın eski yıldızı, Fenerbahçe'ye gönderme yaparak "Fener ağlama" tezahüratında bulundu.

EN BÜYÜK CİMBOM DİYE BAĞIRDI

Telles ayrıca yayının sonlarına doğru 'En büyük Cimbom' diye bağırdı.