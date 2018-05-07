Eski Galatasaraylı Alex Telles'ten Fenerbahçelileri Kızdıran Tezahürat: Fener Ağlama!
Porto forması giyen eski Galatasaraylı Alex Telles, şampiyonluk kutlamaları sırasından "Fener ağlama" tezahüratında bulundu.
Portekiz Liginde şampiyonluğunu ilan eden Porto'da kutlamalar sırasında Alex Telles'ten Fenerbahçe'ye gönderme geldi.
Takım arkadaşlarıyla şampiyonluk kutlaması yaparken Instagram canlı yayınını açan Galatasaray'ın eski yıldızı, Fenerbahçe'ye gönderme yaparak "Fener ağlama" tezahüratında bulundu.
EN BÜYÜK CİMBOM DİYE BAĞIRDI
Telles ayrıca yayının sonlarına doğru 'En büyük Cimbom' diye bağırdı.
YORUMLAR (4)
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fener zamanında çok ağlattıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fener ağlamaz ama 6 kez ağlatmasını iyi bilir. Kapak olsun.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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adammmCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bildiğin fenerlilerle TELLES geçmiş hahahaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır