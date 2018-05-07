Eski Galatasaraylı Alex Telles'ten Fenerbahçelileri Kızdıran Tezahürat: Fener Ağlama!

Porto forması giyen eski Galatasaraylı Alex Telles, şampiyonluk kutlamaları sırasından "Fener ağlama" tezahüratında bulundu.

Portekiz Liginde şampiyonluğunu ilan eden Porto'da kutlamalar sırasında Alex Telles'ten Fenerbahçe'ye gönderme geldi.

Takım arkadaşlarıyla şampiyonluk kutlaması yaparken Instagram canlı yayınını açan Galatasaray'ın eski yıldızı, Fenerbahçe'ye gönderme yaparak "Fener ağlama" tezahüratında bulundu.

EN BÜYÜK CİMBOM DİYE BAĞIRDI

Telles ayrıca yayının sonlarına doğru 'En büyük Cimbom' diye bağırdı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.