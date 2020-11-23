Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü
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Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü

23.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:04
Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Union Berlin formasıyla gollerine devam ediyor. Kruse, Köln karşısında ağları havalandırsa da kaçırdığı penaltıyla Hans-Joachim Abel'in 16 penaltıyı üst üste gol yapma rekorunu kıramadı.

Max Kruse, takımı Union Berlin'in yıldızı olmaya devam ediyor. Kruse son olarak Köln maçında takımının kurtarıcısı oldu.

Köln karşısında 72. dakikadaki golüyle takımının galibiyetini getiren Kruse, ligdeki performansıyla övgüler alıyor.

Almanya'da 16 penaltısından 16'sını da gol yapan Kruse, Köln karşısında penaltıyı kaçırmasına rağmen dönen topu tamamladı. Alman orta saha penaltıyı gole çevirmiş olsaydı, Hans-Joachim Abel'in 16 penaltıyı üst üste gol yapma rekorunu geçerek, rekorun tek sahibi olacaktı.

"REKOR ÖNEMLİ DEĞİL"

Konuyla ilgili konuşan Kruse; "15 puanımız var ve 7 maçtır kaybetmiyoruz. Üzerine konuşalacak şey budur, rekor değil." dedi. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 8 Bundesliga maçında 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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