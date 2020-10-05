Eski Fenerbahçeli Falette, Hannover 96 ile sözleşme imzaladı
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Eski Fenerbahçeli Falette, Hannover 96 ile sözleşme imzaladı

05.10.2020 17:48 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:00

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Fransız stoper Simon Falette, Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Hannover 96'ya transfer oldu.

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96, geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza sonrasında konuşan Falette, "2. Lig'de oynuyoruz ancak biz Bundesliga takımıyız. Harika bir sezon geçirmek için gerekli her şeye sahibiz. Benim işim, takıma hemen adapte olmak" dedi.

Eski Fenerbahçeli Falette, Hannover 96 ile sözleşme imzaladı

FENERBAHÇE'DE 8 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonun 2. yarısında Frankfurt'tan kiralık olarak Fenerbahçe'de oynayan 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 8 maça çıktı ve 1 de asist yaptı.

Eski Fenerbahçeli Falette, Hannover 96 ile sözleşme imzaladı
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