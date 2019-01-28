Erzurumspor, Kasımpaşa Forması Giyen Samuel Eduok'la Anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa forması giyen Samuel Eduok ile el sıkıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa forması giyen Samuel Eduok'u kadrosuna kattı.Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.
ERZURUMSPOR TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER GEÇİRİYOR
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Eduok'un yarın Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi. Transfer döneminde hareketli günler geçiren mavi-beyazlı ekip, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş ve Pierre Kanstrup'u kadrosuna katmıştı.
Kaynak: AA
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