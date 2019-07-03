BB Erzurumspor, Mickael Pote ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor'dan Mickael Pote ile anlaşma sağladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen sezonu Adana Demirspor'da geçiren 34 yaşındaki santrafor Mickael Pote'yi kadrosuna kattı.
ERZURUMSPOR'UN İLK TRANSFERİ
Deneyimli forvet oyuncusu önümüzdeki günlerde Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Mavi-beyazlı ekip, bu anlaşmayla Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşmesinin ardından ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.
Kaynak: AA
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