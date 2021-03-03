Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı
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Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı

03.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:36
Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı

Süper Lig 'in 28. haftasında Erzurumspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 4 golün atıldığı karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Erzurumspor, 17. dakikada Aatif Chahechouhe'nin penaltı golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük, 30. dakikada Arthur Sobiech ile bu gole cevap verdi.

Karagümrük, 53. dakikada Castro ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 63. dakikada Osman Çelik ile cevap verdi.

3 MAÇ SONRA PUAN ALDILAR

İstanbul takımlarını konuk ettiği 8 maçı da kazanamayan BB Erzurumspor, 3 maç sonra ilk kez puan aldı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor 26, Fatih Karagümrük ise 41 puana yükseldi.

Erzurumspor, bir sonraki maçında Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük ise evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Haber Yorumları (1)
UZMAN: Mesut Bakkal nasıl hala takım çalıştırıyor anlamıyorum
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