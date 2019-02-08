Erzurumspor'dan Skandal Paylaşım: Operasyon Çocuğu Özgür Yankaya

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor, resmi twitter hesabından hakem Özgür Yankaya ile ilgili şok bir paylaşım yapıldı.

Özgür Yankaya'nın fotoğrafının üzerine 'Operasyon çocuğu Özgür Yankaya' yazılırken, ''Bu operasyon çocuğuna bu hafta maç verilmedi. Takipteyiz bakalım kaç hafta askıya alacaklar...'' açıklaması yapıldı.

ERZURUMSPOR ÖZÜR DİLEDİ

Erzurumspor'un Twitter hesabından atılan bu tweet kısa bir süre sonra silinirken konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Konu ile ilgili hemen bir açıklama yapan Erzurumspor'da ''Kulübümüzün twitter hesabından yapılan bizleri de üzen nahoş paylaşımdan dolayı futbol kamuoyundan özür dileriz. Söz konusu arkadaşın görevine son verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

Özgür Yankaya hakkında yapılan bu skandal paylaşımın ardından sosyal medyada Erzurumspor, eleştiri yağmuruna tutuldu.