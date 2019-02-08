Erzurumspor'dan Skandal Paylaşım: Operasyon Çocuğu Özgür Yankaya
Süper Lig ekibi Erzurumspor'un resmi Twitter hesabından yapılan, "Bu operasyon çocuğuna bu hafta maç verilmedi. Takipteyiz bakalım kaç hafta askıya alacaklar...'' paylaşımı büyük tepki çekti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor, resmi twitter hesabından hakem Özgür Yankaya ile ilgili şok bir paylaşım yapıldı.
Özgür Yankaya'nın fotoğrafının üzerine 'Operasyon çocuğu Özgür Yankaya' yazılırken, ''Bu operasyon çocuğuna bu hafta maç verilmedi. Takipteyiz bakalım kaç hafta askıya alacaklar...'' açıklaması yapıldı.
ERZURUMSPOR ÖZÜR DİLEDİ
Erzurumspor'un Twitter hesabından atılan bu tweet kısa bir süre sonra silinirken konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.
Konu ile ilgili hemen bir açıklama yapan Erzurumspor'da ''Kulübümüzün twitter hesabından yapılan bizleri de üzen nahoş paylaşımdan dolayı futbol kamuoyundan özür dileriz. Söz konusu arkadaşın görevine son verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.
Özgür Yankaya hakkında yapılan bu skandal paylaşımın ardından sosyal medyada Erzurumspor, eleştiri yağmuruna tutuldu.
-
maçta verdiği kararlarla ilgili üç maymunu oynayan medya bugün nedense dile geldi hayırdır boşa çaba sarf edenler bilsinlerki bu takım her sene bir şampiyonluk yaşamış süper ligi hakkıyla elde etmiştir siz istesenizde istemesenizde bu takım bu ligde kalacakCevap Yaz Yayından Kaldır
-
az bile yazmışlar maçı izlemeyen yorum yazmasın adam lafı gediğine koymuş benceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
MAÇI KATLETTİ HABER BİLE YAPMADINIZ OPERASYON ÇOCUĞU DEMİŞ NE OLMUŞ SONUÇTA ODA BİR OPERASYONCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
35 yıldır futbol izlerim böyle pozisyon nadir olur ne faul diyebiliyorum ne de faul değil diyebiliyorum pozisyonu ağır çekim ileri geri diye izlersen arkadaki futbolcunun eli sol omzunda gibi düşürdü gösteriyor normal izlersen sanki Rizeli futbolcu kendini kolay bırakmış gibi gözüküyor bu tamamen gri pozisyon böyle durumlarda sahadaki hakeme saygı duymak lazım operasyon çocuğu ağır olmuşCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
ADAM NE İSA YA YARANABİLDİ NE MUSAYA MAÇ VERMEDİLER YİNEDE ADAMCAZACevap Yaz 2 Yayından Kaldır