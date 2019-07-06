Erzurumspor, Aykut Demir'le anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aykut Demir ile anlaşmaya vardı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki stoper Aykut Demir ile anlaşma sağlandı.

1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile sözleşmesi sona eren Aykut, Erzurum'a gelerek kulüp başkanı Hüseyin Üneş ile görüştü.

Aykut Demir'in, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: AA