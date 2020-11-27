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Erzurum Ticaret Borsası

27.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:04
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,79 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,79 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg40,0052,0047,79HTS
Kaşar peyniriKg29,0029,0029,00HTS
TereyağıKg43,0043,0043,00HTS
YumurtaKg 0,75 0,75 0,75HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur

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