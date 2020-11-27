Erzurum Ticaret Borsası
27.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:04
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,79 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,79 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|40,00
|52,00
|47,79
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|29,00
|29,00
|29,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|43,00
|43,00
|43,00
|HTS
|Yumurta
|Kg
|0,75
|0,75
|0,75
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur
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