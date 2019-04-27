Ramazan Ayı Öncesi Ucuz Et Almak İsteyenler Oraya Koştu

Ramazan ayına kısa bir süre kala Erzincanlılar, Et ve Süt Kurumuna giderek ucuz et alabilmek için kuyruğa girdi. Erzincan merkez Karaağaç Mahallesindeki Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor.

VATANDAŞLAR MAĞAZA SAYISININ ARTIRILMASINI İSTİYOR

Mağazada; kıymanın kilosu 32 lira, kuşbaşının 35 lira, bifteğin 40 lira 50 kuruş, pirzolanın 56 lira 75 kuruş, bonfilenin kilosu ise 73 lira 75 kuruştan satılıyor. Kasaplarda pahalı olduğu için Et ve Süt Kurumundan et almayı tercih ettiklerini belirten vatandaşlar, satış mağazası sayısının artırılmasını istedi.

"RAMAZAN ÖNCESİ ETİ BURADAN ALIYORUZ"

Ramazan öncesinde saatlerce beklediklerini dile getiren vatandaşlar, "Sabah 9'dan beri buradayız. Et fiyatlarından rahatsız değiliz. Ramazan öncesi eti buradan alıyoruz. Şube açılmasını istiyoruz. Kasaplarda etler pahalı, devletimiz sağ olsun. Burada ucuz, temiz et. Ramazan dolayısıyla burada kuyruk var" dedi.

Kaynak: İHA