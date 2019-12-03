Ersun Yanal: "Yedek kaleciyi mi oynatayım?"
Lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'a eleştirilerin dozu artarken, tecrübeli teknik adam da yaşanan aksiliklere isyan etti.
Fenerbahçe'nin geride kalan 13 hafta sonunda lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisine düşmesi, teknik direktör Ersun Yanal'a yönelik eleştirilerin yoğunlaşmasına yol açtı.
Tecrübeli teknik adam özellikle bir önceki hafta 0-0 sona eren BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında santrfor olarak Alper Potuk'u oynattığı için tepki gördü. Cumartesi günkü Göztepe maçı öncesi karşılaştığımız Ersun Yanal'a bu konuyu sorduk.
ELİNDE FAZLA ALTERNATİF YOK
Yanal, verdiği cevapta kadro darlığından yakınarak, "Bir de kendinizi benim yerime koyun, Malatya'da ne yapsaydım? Yedek kaleciyi mi santrfor oynatsaydım?" dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü bu sorunun bir benzerini kadrodaki tek sol bek oyuncusu olan Hasan Ali'nin Göztepe maçı öncesi sakatlanmasıyla yaşadı.
TÜM OYUN PLANLARI ALT ÜST OLDU
Hasan Ali'nin bölgesine asıl mevkisi sağ bek olan Dirar kaydırıldı; sağ beke de Ozan geçti. Tabii bu zorunlu değişiklik takımın bütün oyun planını alt üst etti ve bu da sahaya yansıdı. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Yanal, bu hafta Gençlerbirliği maçına daha rahat çıkacak. Zira cezası biten Isla ile sakatlığı tamamen geçen Muriç ve antrenman açığını büyük ölçüde kapatan Kruse, cuma günü Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.
Haber Videosu: Ersun Yanal: "Yedek kaleciyi mi oynatayım?"
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Boş boş konuşmayın sadece oynanan maçlarda direklerden dönenler girseydi bugün liderdik. Yapılan transferlere bakacaksak 6s sezon başında şampiyon olmuştu ama hangi transferi tuttu hiçbiri FB kötü değil pozisyonları gol yapamıyor. Bunun yanında da olmayacak saçma sapan goller yiyor. Bu hatalar biraz daha azaltılsın takım şov yapmaya başlar. . . Burdaki ve medyadaki şarlatanların laflarına bakmayın ERSUN YANAL adam dır.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Sizin gibiler yüzünden de takım bir ileri iki geri gidiyor biraz akıllı ve sabırlı olun Ersun gitsin de kim gelse iyi olacak hiç fark etmez. . . Bir hafta arayla uygulanması gereken kurallar bizim aleyhimize uygulanıyor kaçan pozisyonlarıda sayarsan 4 puan son iki haftada gitti. KAYseri Antalya maçlarını hiç söyleme o kadar pozisyonu Ersun Yanal mı atacaktı. Takım iştahlı istekli ama baskı altında geçen seneden kalma. Az sabırlı olursan ne olduğunu görürsün.Yayından Kaldır
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Senin gibiler yüzünden zaten ersunu getirdiler takımın başına. Adam daha bir oyuncusu sakatlanınca onun yerine oynayacak oyuncu yetiştirmemiş. B planı yok adamın sen hala ersun yanal adamdır yazıyorsun. Kendi evinde antalyaspora ve ligin sonuncusu kayserispora yenilen takım şampiyon olamaz. kendinizi kandırmayın hele bu teknik adamla hiç şampiyon olamaz. . .3 1 Yayından Kaldır
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GEÇEN SENE 26 TANE DİREKTEN DÖNEN TOPLAR VAR. BAHANE DEĞİL O ATACAKSIN. ÖYLE OLDU BÖYLE OLDU DİYE BİR ŞEY YOK .2 2 Yayından Kaldır
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beter ol fbCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Aziz Yildirim soyledikleriyle ne kadar hakli oldugunu gostermis oldu bu ersun yenalin elinde defter bilgisayar bunlarla teknikdirektorluk yapmaya calisiyor aslada bilgisi yok dediyi zaman nekadarda dogrulari soylemis efsane baskan Aziz YildirimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Tabi doğru diyorsun Ersun hocayı gönderdikten sonra her getirdiği hocayla şampiyon oldun dimi zır cahilsiniz. Bu takım kaliteli kendi şampiyon oldu demişti İsmail hocada şampiyon yapar şampiyon olmazsa sorumluluk benim demişti. Ertesi sene ne sorumluluğunu yerine getirmişmiydi onu da hatırlıyormusun?Yayından Kaldır
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FB DE TARAFTAR VAR , PARA VAR , GÜÇ VAR , DAHASI VAR DA VAR . BİR TEK NE HİKMETSE TEKNİK TREKTÖR TUTMUYOR . FENERİN BAŞINDA İYİ BİRİ OLSA BU SENE UZAK ARA ŞAMPİYONDU UZAK ARA.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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FENEV BU SENEDE ŞAMPİYON OLAMAYACAK , VAY HALİNİZE VAYCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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başkan on tane oyuncu aldı daha ne yapsın hoca olmuyorCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır