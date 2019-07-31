Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5-3 biten Real Madrid maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Burada varoluş nedenlerinin Fenerbahçe'nin gücü ve itibarı olduğunu belirten Yanal, "Yeni kurmaya çalıştığımız takımımızı da görme imkanımız oldu. Avrupa'da da transferin kolay olmadığını söyledim hep. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hiç yan yana gelmeyecek oyuncularla oynamak zorunda kalıyoruz ama bu hazırlık maçlarının gerçeğidir. Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kendi kariyerinde de, dünyadaki değerlendirmede de en iyi adamlardan bir tanesi." dedi.

FERDİ KADIOĞLU AÇIKLAMASI

Yanal, "Ferdi'nin oynayarak gelişeceğini biliyoruz. İnce düşünmek zorundayız. Devamlı oynayacağı bir opsiyon olduğu takdirde olacak, yoksa bizle devam edecek." diye konuştu.

"HASAN ALİ 6-8 HAFTA İÇİNDE YANIMIZDA OLACAK"

Ersun Yanal son olarak sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım hakkında bilgi verirken, "Hasan Ali'nin hiçbir problemi yoktu. Milli takıma giderken biraz sıkıntısı vardı, orada iyileşti, dünkü maçtan sonra da inanılmaz ağrıları vardı. Büyük ihtimalle 6-8 hafta içinde onu yanımızda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA