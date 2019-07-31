Ersun Yanal'ın 'Sadık yat Sadık' demesi sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 mağlup olduğu Audi Cup maçında Ersun Yanal'ın Sadık'a verdiği talimat sosyal medyayı salladı.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Audi Cup'ta Allianz Arena'da Bayern Münih ile karşılaştı. Maçı 6-1 gibi farklı bir skorla kaybeden Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Renato Sanches, 28. dakikada Leon Goretzka, 31., 43. (p) ve 58. dakikalarda Thomas Müller ve 40. dakikada Kingsley Coman atarken, Fenerbahçe'nin tek golünü ise 64. dakikada yeni transfer Max Kruse kaydetti.
Maçın son bölümlerinde Ersun Yanal'ın bir pozisyonda yer kalan Sadık'a uyarıda bulunduğu anlar çok konuşuldu.
Ersun Yanal'ın bu arada yerde kalan Sadık'a, "Sadık yat Sadık. Yat, yat, yat" diye seslendiği duyuluyor. Bu video sosyal medyada çok konuşulurken, hem tepki gösterenler hem de videoyu komik bulanlar var.
YORUMLAR (50)
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Sadık yat Sadık. Yat, yat, yatCevap Yaz Yayından Kaldır
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Lan olum hakikaten yeter cidden karnım ağırdı bunların şebekçe haberlerine gülmekten hahahaaaa tek eğlenceye tam gaz devam:)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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tesadüfen aykut kocamanin hazir takimi ile ismail kartalin destegi ile 1 kerecik sampiyon oldu diye buna aldanan fenerliler uyanin artik bunun kapasitesi bu kadar sampiyonluk hayal gecen seneden beri hala eksikleri gideremedi yani bu saatten sonrada gideremez tazminat garantisi var nasil olsa yat ersun yatCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU KADROYA RAĞMEN GAYET İYİ OYNADI FENERBAHÇE. NE KADAR BÜYÜK BİR TAKIMSIN FENERBAHÇEM O KADAR BÜYÜKSÜN Kİ İKİ GÜNDÜR HERKESİN KALBİ KÜT KÜT ATIYOR. FENERBAHÇE CANINIZI O KADAR ACITMIŞKİ FARK YESİN DİYE SALYAAKITTINIZ RESMEN. İKİ GÜNDÜR GÜNDEM FENERBAHÇE.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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oyuncu değiştirmek için olamaz mıCevap Yaz Yayından Kaldır
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yat sadık 8taşın rekorunu kıracaz yoksaaaaaaaaaCevap Yaz 28 5 Yayından Kaldır
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TAM KADRO OLAYDI ZATEN 12 OLURDU2 Yayından Kaldır
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sizi 8 kere halledeceğiz bu sene :))5 5 Yayından Kaldır
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Bu sene de eğlence yine fenevbahçeCevap Yaz 30 4 Yayından Kaldır
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REZİLLİK VE KORKAKLIKCevap Yaz 26 1 Yayından Kaldır
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