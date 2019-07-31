Ersun Yanal'ın 'Sadık yat Sadık' demesi sosyal medyayı salladı

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Audi Cup'ta Allianz Arena'da Bayern Münih ile karşılaştı. Maçı 6-1 gibi farklı bir skorla kaybeden Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Renato Sanches, 28. dakikada Leon Goretzka, 31., 43. (p) ve 58. dakikalarda Thomas Müller ve 40. dakikada Kingsley Coman atarken, Fenerbahçe'nin tek golünü ise 64. dakikada yeni transfer Max Kruse kaydetti.

Maçın son bölümlerinde Ersun Yanal'ın bir pozisyonda yer kalan Sadık'a uyarıda bulunduğu anlar çok konuşuldu.

Ersun Yanal'ın bu arada yerde kalan Sadık'a, "Sadık yat Sadık. Yat, yat, yat" diye seslendiği duyuluyor. Bu video sosyal medyada çok konuşulurken, hem tepki gösterenler hem de videoyu komik bulanlar var.