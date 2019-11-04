Ersun Yanal: Fenerbahçe kurguyla şampiyon olacak diyenlere selam olsun

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Teknik Direktör Ersun Yanal hem maçı değerlendirdi hem de sitem etti.

04.11.2019 09:43
Ersun Yanal: Fenerbahçe kurguyla şampiyon olacak diyenlere selam olsun

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertli ekip aldığı bu mağlubiyetle zirve yarışında büyük bir yara alırken maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü sitem etti.

Fenerbahçe'ye karşı algı yapıldığını kaydeden Yanal, "Rakamlar bizden olsa da bizden olmayan bir şey var; o da sonuç... Bu skorun bir sorumlusu var, o da benim. Takım olarak deplasmanda oynadığımız iki maçımızı kazanmıştık. İstatistiklerimiz bizim lehimize gözükse de bu matematiği skora dönüştürmeliyiz. Taraftarlarımız asla şüpheye kapılmasın. Bu rakamları kendi lehimize çevirebilecek güçteyiz. Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere buradan selam söylüyorum." dedi.


VİDEO: Ersun Yanal: Fenerbahçe kurguyla şampiyon olacak diyenlere selam olsun
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YORUMLAR (7)

  • FİFİ:
    ÜLKEMİZDE ŞAMPİYONLUĞU MALESEF FUTBOL BARONLARI BELİRLİYOR HER ŞEY PARA OLMUŞ İSTEDİĞİNİ SATIN ALABİLİYORSUN
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  • DOĞRUCU:
    aleyküm selam. kalecinizi de çok severdim ama volkan bişeyler öğretmeye başlamış adama resmen diz vuruyo hakemler görmüyor.
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  • YOK MU:
    BİR KURGU VAR, HERKES DEDİ, AMA ORTAYA FENEV ÇIKTI BİZİMLE NE İLGİSİ VAR DİYOR, YARA MESELESİ
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  • GS:
    taklid yapma evet siz bu sene kurguyla sampiyon olacaksiniz ve masa basinda nihatinizla beraber bitirmissiniz bunu dünkü cocuklarda biliyo
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  • BELHANDA:
    yalı çocuğu ile tekne çocuğu türk futbolna kaç kupa kazandırdnz kayseri maçında senin kalacin futbolcuya tekme atyor kırmızı yok kayserinin penaltısı verilmedi nihat abnzle beraber mi şampyon olcaksnz
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