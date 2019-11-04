Ersun Yanal: Fenerbahçe kurguyla şampiyon olacak diyenlere selam olsun

04.11.2019 09:43

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertli ekip aldığı bu mağlubiyetle zirve yarışında büyük bir yara alırken maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü sitem etti.

Fenerbahçe'ye karşı algı yapıldığını kaydeden Yanal, "Rakamlar bizden olsa da bizden olmayan bir şey var; o da sonuç... Bu skorun bir sorumlusu var, o da benim. Takım olarak deplasmanda oynadığımız iki maçımızı kazanmıştık. İstatistiklerimiz bizim lehimize gözükse de bu matematiği skora dönüştürmeliyiz. Taraftarlarımız asla şüpheye kapılmasın. Bu rakamları kendi lehimize çevirebilecek güçteyiz. Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere buradan selam söylüyorum." dedi.