Ersun Yanal, Fenerbahçe-Boluspor maçının yayınlanmamasını istedi!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın akşam saat 19.00'da Boluspor ile karşılaşacak. Bu tarz maçları genelde FB TV ya da Fenerbahçe'nin Youtube kanalı üzerinden yayınlayan sarı lacivertli ekip Yanal'ın isteği sonrasında maçı yayınlamayacak.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın akşam saat 19.00'da Boluspor ile hazırlık maçı yapacak. Bu maçı elbette Bolu dışında televizyondan izlemek isteyen milyonlarca Fenerbahçe taraftarı olacak.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Teknik Direktör Ersun Yanal, direktifleri doğrultusunda kulüp televizyonunda bu maçın yayınlanmasını istemedi.
Ersun Yanal'ın uygulaması sarı lacivertli taraftarlardan tepki gördü.
YORUMLAR (19)
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Ersun ne zaman hoca oldun daha düne kadar palyaçoluk yapıyordunCevap Yaz 20 17 Yayından Kaldır
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Vardır Bildiği. . .Cevap Yaz 9 21 Yayından Kaldır
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20 yıl ezikliği11 12 Yayından Kaldır
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Rezil olacaklarının görüntüsünün yayınlanmasını istemiyor. Bence bu maçı değil de AUDİ CUP maçlarının yayınlanmasını engelleyin zira bizi Coca-Cola yapacaklar.Cevap Yaz 15 15 Yayından Kaldır
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YENİDEN 6 TANE YERSEK REZİL OLMAYALIM İSTİYOR :D:D:DCevap Yaz 19 16 Yayından Kaldır
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fener haberlerinin altına yorum yapan çeşitli aslancık ve hamsicikler lütfen dağılınCevap Yaz 51 16 Yayından Kaldır
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kes la6 16 Yayından Kaldır
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5 YERİZ DİYE İSTEMEMİŞTİR AHAHAHHAHCevap Yaz 34 19 Yayından Kaldır
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Bolu spora yenilmekten korkuyor anlaşılan.Cevap Yaz 23 18 Yayından Kaldır
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yıllar önce 8taşı şampiyonluktan etti o boluspor24 4 Yayından Kaldır
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