Ersun Yanal, Fenerbahçe-Boluspor maçının yayınlanmamasını istedi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın akşam saat 19.00'da Boluspor ile karşılaşacak. Bu tarz maçları genelde FB TV ya da Fenerbahçe'nin Youtube kanalı üzerinden yayınlayan sarı lacivertli ekip Yanal'ın isteği sonrasında maçı yayınlamayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın akşam saat 19.00'da Boluspor ile hazırlık maçı yapacak. Bu maçı elbette Bolu dışında televizyondan izlemek isteyen milyonlarca Fenerbahçe taraftarı olacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Teknik Direktör Ersun Yanal, direktifleri doğrultusunda kulüp televizyonunda bu maçın yayınlanmasını istemedi.

Ersun Yanal'ın uygulaması sarı lacivertli taraftarlardan tepki gördü.

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