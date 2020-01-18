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Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz?

Ersun Yanal, maçın son dakikasında ikinci sarı kartını görerek Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Vedat ile ilgili, "Aman sakın formayı çıkarmasın diye biz saldırıyorduk çocuğa. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz Fenerbahçe'yiz." dedi.

18.01.2020 23:09 | Son Güncelleme: 19.01.2020 00:41
Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz?

Süper Lig'in 18. haftasında , deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü , ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve kupa maçında cezalı duruma düşen Vedat ile ilgili konuştu.

"BÖYLE ŞEYLERİN KONUŞULMASI BİLE AYIP"

Yanal, "Aman sakın formayı çıkarmasın diye biz saldırıyorduk çocuğa. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz Fenerbahçe'yiz. Böyle şeylere tenezzül edilir mi? Bizim için kupa çok önemli. Böyle şeylerin konuşulması bile ayıp, yapmayın, böyle şeyler olur mu? Fenerbahçe böyle şeylere tenezzül edecek... Asla, çok ayıp." dedi.

Kurallara göre Vedat, kırmızı kart gördüğü için cezasını hafta içi oynanan Kayserispor maçında çekecek. Eğer Vedat son dakikadaki kartı görmeseydi, Başakşehir maçında oynayamayacaktı.


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: Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz?
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