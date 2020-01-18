Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz?
Ersun Yanal, maçın son dakikasında ikinci sarı kartını görerek Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Vedat ile ilgili, "Aman sakın formayı çıkarmasın diye biz saldırıyorduk çocuğa. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz Fenerbahçe'yiz." dedi.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve kupa maçında cezalı duruma düşen Vedat ile ilgili konuştu.
"BÖYLE ŞEYLERİN KONUŞULMASI BİLE AYIP"
Yanal, "Aman sakın formayı çıkarmasın diye biz saldırıyorduk çocuğa. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz Fenerbahçe'yiz. Böyle şeylere tenezzül edilir mi? Bizim için kupa çok önemli. Böyle şeylerin konuşulması bile ayıp, yapmayın, böyle şeyler olur mu? Fenerbahçe böyle şeylere tenezzül edecek... Asla, çok ayıp." dedi.
Kurallara göre Vedat, kırmızı kart gördüğü için cezasını hafta içi oynanan Kayserispor maçında çekecek. Eğer Vedat son dakikadaki kartı görmeseydi, Başakşehir maçında oynayamayacaktı.
Haber Videosu: Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz?
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Sadece algı operasyonu Avrupada yedeklerle çıkıp ülke puanını bitirenler sanki başka hiç kimse yapmamış gibi konu FENERBAHÇE olunca ağlamalar ağlayın dümbükler şampiyon FENERBAHÇECevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Hadi la ordan Ersun! Biz de inandık, değil mi?Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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boşuna çabaladınız tff ceza vermese bile başşakdan kaçış yokCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Cinconlar 8eştaşlar sazan gibi ziplamişlar hemen taktik ve strateji sporda vardır buda bir taktiktir yormayın bunlarla o küçük beyniniziCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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kardeşim zekası olana anlatılır bu dediklerin3 2 Yayından Kaldır
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Başakşehir maçına önem vermiyorsun büyük hocasın :)Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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günahların takımı civcivsporCevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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Çirkef fenerbahçe. . .Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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Valla asıl siz yaparsınız böyle birşey.. şeytanın aklına gelmeyen sizin aklınıza gelirCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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AYIP SIZIN ADINIZ SOYADINIZ, dirCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır