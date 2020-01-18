: Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz?

18.01.2020 23:09 | Son Güncelleme: 19.01.2020 00:41

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve kupa maçında cezalı duruma düşen Vedat ile ilgili konuştu.

"BÖYLE ŞEYLERİN KONUŞULMASI BİLE AYIP"

Yanal, "Aman sakın formayı çıkarmasın diye biz saldırıyorduk çocuğa. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz Fenerbahçe'yiz. Böyle şeylere tenezzül edilir mi? Bizim için kupa çok önemli. Böyle şeylerin konuşulması bile ayıp, yapmayın, böyle şeyler olur mu? Fenerbahçe böyle şeylere tenezzül edecek... Asla, çok ayıp." dedi.

Kurallara göre Vedat, kırmızı kart gördüğü için cezasını hafta içi oynanan Kayserispor maçında çekecek. Eğer Vedat son dakikadaki kartı görmeseydi, Başakşehir maçında oynayamayacaktı.

Haber Videosu