Erol Bulut oyuna futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısı yerine hastaneye gitti - Haberler
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Erol Bulut oyuna futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısı yerine hastaneye gitti

Haberler.com - Spor
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor ile oynanan Süper Lig erteleme maçında sakatlanan futbolcusu yerine oyuncu almayı unuttu. Sakatlanan Kitsiou'nun yerine kimse oyuna dahil olmayınca kenara gelen Gaziantep FK futbolcuları Bulut'u uyardı ve deneyimli hoca hemen Oğuz Ceylan'ı oyuna aldı. Maç sonu basın toplantısına katılmayan Erol Bulut'un ayağındaki sakatlık nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi.

Süper Lig'de yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçına teknik direkör Erol Bulut damga vurdu.

EROL BULUT'U FUTBOLCULAR UYARDI

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Gaziantep Fk'de Stelios Kitsiou sakatlanarak oyun alanının dışına geldi. Oyuncu değiştirme hakkı bulunan Erol Bulut, oyuna kimseyi dahil etmedi. Bunun üzerine Gaziantep FK forması giyen futbolcular kenara gelerek Bulut'u, 'Hocam 10 kişiyiz değiştirsene' diyerek uyardı. Deneyimli hoca bunun üzerine hemen Oğuz Ceylan'ı oyuna aldı.

MAÇ SONU HASTANEYE GİTTİ

Mücadelenin ardından basın toplantısına katılmayan Erol Bulut'un ayağında bir sakatlık olduğu için hastaneye gittiği öğrenildi.

Haberler.com - Spor

Gaziantep FK, Erol Bulut, Spor, Haberler

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