Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Yeni sezon öncesinde transfer bombalarını birer birer patlatan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netleşiyor. Takımın yeni teknik direktörü Erol Bulut'un ayrılacaklar listesindeki oyuncuları belirlediği aktarıldı.

Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımdan ayrılacak isimlerin de yavaş yavaş netleştiği sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut 8 ismin biletini kesti.

Takvim kaynaklı haberde gidenler listesinde yer alan oyuncular Oğuz Kaan, Jailson, Michael Frey, Mevlüt Erdinç, Garry Rodrigues, Zanka, Murat Sağlam ve Tolgay Arslan oldu. Bu isimlerin yakın zamanda takımdan resmen ayrılması bekleniyor.

10 TRANSFER YAPTI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde adeta transfer şovu yaptı. Sarı lacivertli ekip; Gökhan Gönül, Filip Novak, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Barış Sungur ve Enner Valencia'yı renklerine bağladı.