Erol Bulut, Fatih Terim'e karşı Süper Lig'de son 2 maçtır kaybetmiyor

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi heyecan artarken Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Fatih Terim'e karşı üstünlüğü dikkat çekiyor.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı oynadığı son 3 maçta kaybetmedi. Fenerbahçe, Erol Bulut'la Süper Lig'de bu sezon oynanan ilk derbiden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

46 yaşındaki teknik direktör, Aytemiz Alanyaspor'un başındayken Fatih Terim'e karşı oynadığı son maçtan ise 4-1'lik galibiyet elde etti.

GALATASARAY'A KARŞI İÇ SAHADA 4 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'a karşı kariyerinde 4 kez iç sahada maça çıkan Erol Bulut, 2 kez Yeni Malatyaspor, 2 kez de Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı takıma karşı iç sahada yüzde yüz kazanma oranı yakalayan Bulut, Fenerbahçe'nin başında ise ilk kez iç sahada Galatasaray derbisine çıkacak.