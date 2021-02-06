Erol Bulut, Fatih Terim'e karşı Süper Lig'de son 2 maçtır kaybetmiyor
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Erol Bulut, Fatih Terim'e karşı Süper Lig'de son 2 maçtır kaybetmiyor

06.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:59

Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Süper Lig'de son 2 maçtır tecrübeli hoca Fatih Terim'e karşı yenilgi yüzü görmedi. Öte yandan Erol Bulut, Galatasaray'a karşı iç sahada oynadığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi heyecan artarken Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Fatih Terim'e karşı üstünlüğü dikkat çekiyor.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı oynadığı son 3 maçta kaybetmedi. Fenerbahçe, Erol Bulut'la Süper Lig'de bu sezon oynanan ilk derbiden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

46 yaşındaki teknik direktör, Aytemiz Alanyaspor'un başındayken Fatih Terim'e karşı oynadığı son maçtan ise 4-1'lik galibiyet elde etti.

GALATASARAY'A KARŞI İÇ SAHADA 4 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'a karşı kariyerinde 4 kez iç sahada maça çıkan Erol Bulut, 2 kez Yeni Malatyaspor, 2 kez de Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı takıma karşı iç sahada yüzde yüz kazanma oranı yakalayan Bulut, Fenerbahçe'nin başında ise ilk kez iç sahada Galatasaray derbisine çıkacak.

Erol Bulut, Fatih Terim'e karşı Süper Lig'de son 2 maçtır kaybetmiyor
Haber Yorumları (3)
XXX XXXX: NERDEN ÜSTÜNLÜK YAKALASAK ÇABASI
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FB: yine kaybetmezsin erol hoca gs nin şu anda en etkili oyuncusu onyekuru tut maçı al onyekurunun tek yaptığı şey çok hızlı süratli bir tek bunu yapıyor zaten başka yaptığı yok onyekurunun , kilitle bu oyuncuyu maçı al çok basit aslında markaj uygula kitle onyekuruyu adım atamasın vede maçı sen al erol hoca yoksa yine geçen seneki gibi olur gs nin gol atma durumu bu defansın arkasına sarksın onyekuru jet gibi pas ver koşsun gol atsın başka birşey yaptığı yok zaten bu oyuncuyu kilitle maç fbnin olsun
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ANKARA: İstatistiğe gel,boş muhbbet
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