Erol Bedir: Artık yeter, orta oyununa son

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 5 kırmızı kartın çıktığı ve 90+9. dakikada yedikleri golle Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maç ile ilgili sert bir açıklamada bulundu. Bedir, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na çağrıda bulundu.

31.08.2019 16:13
Erol Bedir: Artık yeter, orta oyununa son

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray'a 3-2 yenildikleri Süper Lig maçıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bedir, "Artık yeter, orta oyununa son" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, dün Süper Lig'de Galatasaray'ın Kaysersipor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmayla ilgili haklarını aramaya devam edeceklerini belirtti.

"YAKINDIĞIMIZLA KALACAĞIZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeria Alp'e seslenen Erol Bedir, "Bu yöntem ve teşkilat yapısıyla olmayacak. Bu tip hakemleri veya görevlileri, gözü sahada kulağı başka yerde olup kafasında maddi manevi bir çok hesap yapan şahısları küçük cezalarla geçiştirir uzatmadan anında kapı önüne koymazsanız, bu yapı daha çok TFF ve MHK yönetimini götürecek ve daha çok can yakacaktır, bizler de yakındığımızla kalacağız" dedi.

Erol Bedir ayrıca "Ya radikal bir şekilde temizlik yapıp, ciddi bir otorite kurarak hakemlerin sahada forma ayrımı yapmasını engelleyeceksiniz (ki, çok zor) veya sizde "ARTIK YETER" deyip futbolda en ileri olan 10 ülkenin sistemini Türkiye'ye getireceksiniz SÜPER LİG'in tüm yönetimini kurulacak "SÜPER LİG BİRLİĞİ"ne bırakıp, TFF olarak diğer ileri ülkelerde olduğu gibi milli takım ve alt liglerle ilgileneceksiniz, bu şekilde kurulacak yeni alt yapıyla birlikte tartışılan konular (naklen yayın gelirleri, fikstür, disiplin, lisanslama ve hakemler vs.) ciddi şekilde düzene girecektir." ifadelerini kullandı.

İŞTE EROL BEDİR'İN AÇIKLAMASI...

"– TFF Başkanı: Sayın Nihat Özdemir ve Yönetimi,

– MHK Başkanı: Sayın Zekeriya Alp ve Ekibi:

"AĞLAMADAN HAKKIMIZI ARIYORUZ"

Sizlerle özel görüşmeler yapmadan, bazı belge ve kayıtları kurumunuzdan gizlice almaya çalışmadan veya aldığımı iddia etmeden, şu hakemi istemem bana diğerini verin ricasında bulunmadan benim takımıma yardımcı olmadı veya rakibimin lehine düdük çaldı diye hiçbir hakemin görevine son verin talebinde bulunmadan, ne şahsıma, ne temsil ettiğim KAYSERİSPOR'A, ne de onurlu, mert ve haksızlığa asla tahammül edemeyen büyük taraftarımıza yakışmayacağı için kötü sonuçlardan sonra AĞLAMADAN hakkımızı aramak ve bizi hiçe sayanlara yanıldıklarını haykırmak adına sesleniyorum!

Şöyle ki:

Geçtiğimiz sezonun sonuna doğru (20 nisan 2019) İstanbul da oynadığımız ve hakem Arda Kardeşler'in skandalları daha sıcaklığını kaybetmemişken dün gece kayıtlarda ve kamu oyunda Galatasaraylı olduğu bilinen, adı mübarek, soyadı kıymetli ancak kalbi kara ve vicdanı körelmiş bir şahsın garip uygulamaları maça damgasını vurmuştur.

Genel sıkıntıları tespit etmek için detaylardan yola çıkmamızdan başka çaremiz yoktur, onun için çok büyük problemleri olan futbolumuzda sadece iki maçımızda ki hakem yönetimlerini örnek vermemiz ayrıntı gibi gözükse de bu iki maç emeğimizin çalındığı, helal ve haramın birbirine karıştığı, önem verenler için adalet, hak-hukuk kavramlarının yerle bir olduğu maçlar olup yıllardır haksızlığa uğrayan KAYSERİSPORUMUZA vurulan darbelerin son örnekleridir

Sayın Başkanlar:

"HAKEM FACİASI YAŞANDI"

Her ikinizin de dürüstlüğünüzden de ,sorunları çözme konusundaki gayretlerinizden de şüphem yoktur. TFF de yaptığımız son toplantıda , bizlerin rahatsız olduğu konularda sizlerinde muzdarip olduğuna tanıklık etmiş olduk, İNANDIK, GÜVENDİK, BELKİ? dedik.Ama olmadı daha toplantının üzerinden 24 saat geçmeden Kayseri'de ki hakem faciası yaşandı, kanaatimce de OLMAYACAK! .

"BU HESAPLARI YAPANLAR ANINDA KAPI ÖNÜNE KONULMALI"

TFF ve MHK başkanlığında, şahsi olarak çok itibar ettiğim sizlerde olsanız ,bende olsam OLMAYACAK!. Bu yöntem ve teşkilat yapısıyla olmayacak. Bu tip hakemleri veya görevlileri, gözü sahada kulağı başka yerde olup kafasında maddi manevi bir çok hesap yapan şahısları küçük cezalarla geçiştirir uzatmadan anında kapı önüne koymazsanız, bu yapı daha çok TFF ve MHK yönetimini götürecek ve daha çok can yakacaktır, bizler de yakındığımızla kalacağız.

Ya radikal bir şekilde temizlik yapıp, ciddi bir otorite kurarak hakemlerin sahada forma ayrımı yapmasını engelleyeceksiniz (ki, çok zor) veya sizde "ARTIK YETER" deyip futbolda en ileri olan 10 ülkenin sistemini Türkiye'ye getireceksiniz SÜPER LİG' in tüm yönetimini kurulacak "SÜPER LİG BİRLİĞİ"ne bırakıp, TFF olarak diğer ileri ülkelerde olduğu gibi milli takım ve alt liglerle ilgileneceksiniz, bu şekilde kurulacak yeni alt yapıyla birlikte tartışılan konular (naklen yayın gelirleri, fikstür, disiplin, lisanslama ve hakemler vs.) ciddi şekilde düzene girecektir.

Aksi halde,

En berrak, en temiz suyu bile kötü bir kaba koysanız onun şeklini almak zorundadır, sorun suda değil kaptadır.

Kendi ligimizde belki bazı manipülasyonlarla başarılı olabilir şampiyonluklar kazanabiliriz, deneme sınavında kopya çeken öğrenciler gibi yüksek puanlarda alabiliriz ama gerçek sahaya, adil – korumasız zemine (Avrupa) çıktığımızda saçımız önümüze dökülür.

Futbolumuzu idare eden bütün organizmaların , medyanın , bürokrasinin yıllarca büyük desteğini alan ,Anadolu Kulüpleri'ni kendilerini antrene eden takımlar olarak gören Kulüp Yöneticilerine de sesleniyor ve bundan ciddi rahatsızlık duymaları gerektiğini ifade ediyor ve bir kısmının da duyduğunu biliyorum .

"TARAFTARIMIZIN SABRININ BİR SINIRI VAR"

Bizler Türkiye de "evcilik oynarken" Avrupa'yla aramızda ki makas ciddi şekilde açılmakta, marka değerimizin düşmesiyle birlikte sosyal barışta zedelenmektedir. Hakkı gasp edilen, emeği çalınan, onuruyla oynanan başka taraftarlar, KAYSERİSPOR taraftarı kadar VAKUR, OLGUN VE SABIRLI OLMAYABİLİR! . HATTA BİZİM TARAFTARIMIZIN SABRININ DA BİR SINIRI VARDIR!

Bu nedenle:

-YA TAM TEMİZLİK ,

-YA SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ,

VE YA

–KENDİMİZİ KANDIRMAK (mevcut halin devamı)

İstanbul veya Anadolu ayrımı yapmaksızın futbolun paydaşları olarak SEÇİM BİZLERİN!

Konuyla ilgili , Kamuoyunu rahatlatacak açıklamayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Erol Bedir: Artık yeter, orta oyununa son
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YORUMLAR (10)

  • KAYSERİLİ:
    AKŞAM SAHADA GALATASARAY 12 KİŞİ OLMASINA RAGMEN PAÇAYI ZOR KURTARDI. BUMU AVRUPA FATİHİ TKM. YAZIK ÇOK YAZIK.
    Cevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    KAYSERİDE macmı kazandınız bende yılar önce GS şimdi değilim başarınızı avrupada göreceğiz yazık oluyor anadolu takımlarına türkiyede 2 tane teknik dirokteri sevmiyom fatşh terim ünal karaman
    Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
  • BURHAN:
    Sen kendi futbolcularına kız. Hakemin iki hatası var maç boyunca ikisi de Galatasaray aleyhine. Emre Mor''a gösterilen kart hariç tüm kırmızı kartlar doğruydu.
    Cevap Yaz 18 9 Yayından Kaldır
  • BU NASIL FUTBOL ;O:
    HADİ ORDAN HADİ ORDAN ;O ASIL TİYATRO SAHNESİNDE KENDİNİ BAŞROL OYUNCUSU SANAN FİGURANLIKTAN ÖTEYE GEÇEMEYEN MAŞALAR SİZİ, HER PLATFORMA DA HAK VE HUKUKTAN BAHSEDERKEN , NEMALANDIĞINIZ BÜYÜKLERİNİZİN SİZE YAPTIRDIKLARI VE SÖYLETTİKLERİ İLE FUTBOLU BÖYLE İĞRENÇ BİR HALE GETİRDİNİZ. FUTBOLU SPOR OLMAKTAN ÇIKARIP RANT SİSTEMİNE SOKAN SİZİN GİBİ YÖNETİCİLER YÜZÜNDEN BİZLER BİRBİRİMİZİ KIRAR İNCİTİR OLDUK. ÖNCE KULLANDIĞINIZ CÜMLELER VE ATIFTA BULUNDUĞUNUZ OLAYLARI TEKRAR TEKRAR İZLEYEREK UTANIN . . .
    Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
  • 12345:
    GELDİ KAYSERİ PASTIRMASI. SİZ YENİLİNCE TEKRARLANSIN GS AKŞAM MAĞLUP OLSA YİNE DE TEKRARLANSIN DİYECEK MİYDİN. ACINIZI BAŞKA YERDEN ÇIKARTIN. GEÇEN SEZON BİZ CANIMIZ YANIYOR HAKEM HATALARINDAN DEDİK 17 KULÜP İMZA ATTI HAKEMLERDE HATA YAPABİLİR DİYE. NE OLDU BİRDEN AĞIZ DEĞİŞTİRİYORSUNUZ ?
    11 2 Yayından Kaldır
  • DOĞRUCU DAVUT:
    NOLDU BONCUK BAŞKAN GEÇEN SENE HAKEM HATALARINDAN DERT YANDIĞIMIZDA KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK HAKEMLERİN ARKASINDA OLDUĞUNUZU SÖYLEYEN BİR AÇIKLAMANIN ALTINA İMZA ATIYORDUN. HAKEMLERDEN BİRAZ CANINIZ YANINDA SESİNİZ GÜR ÇIKIYOR. BETER OLUN
    Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
  • ....:
    la canı hakemden yansa yine öp başının üstüne koy hakemin hatası yok ki şüpheli tartışmalı karaların hepsi GS aleyhine zaten. Resmen hakem niye kıyak geçmeyip sarı kartları gösterdi diye yıkıyolar ortalığı. . .
    5 Yayından Kaldır
  • SADO:
    sahada oynayan emek vermeye çalışanlar bir tek siz değilsiniz iki üç klübün dolduruşuna gelip gaz alıp sonra canlı yayına geçip artık yeter öyle mi yaw git ötede oyna türkiye''de bütün takımların galatasaraya karşı nasıl nefret ve kin taşıdığını bunu bjk ve fb karaktersizi yöneticilerinin ortalığı karıştırdığını herkes biliyor o yüzden ağlamaya devam edin GS düşmanları sizi
    Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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