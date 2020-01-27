: Erman Toroğlu, canlı yayında Ali Koç'u yerden yere vurdu: Yalı çocukları

27.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:21

Yorumcu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine tepki gösteren Fenerbahçe Kulübünü eleştirirken Ali Koç'a da sert sözlerle yüklendi.

"AL KUPAYI GİT, YAZIKLAR OLSUN"

Bölgede artçıların devam ettiğini belirten Erman Toroğlu, "Maç başladı, 15 bin kişi öldü, kına yakar mısınız bir yerinize? Değer mi bu yaptıklarınıza? İnsan sağlığından daha önemliyse Fenerbahçe şampiyonluğu kupayı versinler. Herkes dışarıda yatıyor, ayıptır ya! Al kupayı git, yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

"YALI ÇOCUKLARI"

Açıklamasının devamında isim vermeden Ali Koç için "Yalı çocukları" ifadesini kullanan Toroğlu, şöyle devam etti: "Trabzonspor - Fenerbahçe maçı oynanacak. Trabzon'da ortalığı gerip, yangın yerine çevirip oradan 3 puanla ayrılmak istiyorlar. Bu kadar küçük düşünüyorlar. İşi gerip, seyirciyi sahaya sürükleyip Trabzonspor'un ceza almasını istiyorlar. Yapılan oyun. Utanmaz bunlar! Bunlar hep aynı kafa idareci. Biz bunlardan vizyon bekledik. Geçmişten gelen bazı şeyler var. Onları körüklüyorlar. Demek ki bunlar için insan sağlığı önemli değil. Değer mi bu kadar? Al tarafı 3 puan ya! Orada enkaz altında bekleyen insanlar var hala."

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