Erman Toroğlu, canlı yayında Ali Koç'u yerden yere vurdu: Yalı çocukları
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesin eleştiren Fenerbahçe kulübüne sert sözlerle yüklenen Erman Toroğlu, Ali Koç için de isim vermeden "Yalı çocukları" ifadesini kullandı.
Yorumcu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine tepki gösteren Fenerbahçe Kulübünü eleştirirken Ali Koç'a da sert sözlerle yüklendi.
"AL KUPAYI GİT, YAZIKLAR OLSUN"
Bölgede artçıların devam ettiğini belirten Erman Toroğlu, "Maç başladı, 15 bin kişi öldü, kına yakar mısınız bir yerinize? Değer mi bu yaptıklarınıza? İnsan sağlığından daha önemliyse Fenerbahçe şampiyonluğu kupayı versinler. Herkes dışarıda yatıyor, ayıptır ya! Al kupayı git, yazıklar olsun" şeklinde konuştu.
"YALI ÇOCUKLARI"
Açıklamasının devamında isim vermeden Ali Koç için "Yalı çocukları" ifadesini kullanan Toroğlu, şöyle devam etti: "Trabzonspor - Fenerbahçe maçı oynanacak. Trabzon'da ortalığı gerip, yangın yerine çevirip oradan 3 puanla ayrılmak istiyorlar. Bu kadar küçük düşünüyorlar. İşi gerip, seyirciyi sahaya sürükleyip Trabzonspor'un ceza almasını istiyorlar. Yapılan oyun. Utanmaz bunlar! Bunlar hep aynı kafa idareci. Biz bunlardan vizyon bekledik. Geçmişten gelen bazı şeyler var. Onları körüklüyorlar. Demek ki bunlar için insan sağlığı önemli değil. Değer mi bu kadar? Al tarafı 3 puan ya! Orada enkaz altında bekleyen insanlar var hala."
Haber Videosu: Erman Toroğlu, canlı yayında Ali Koç'u yerden yere vurdu: Yalı çocukları
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Fenerbahçe hep böyleydi, yeni mi anlıyorsunuz :)Cevap Yaz 25 19 Yayından Kaldır
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İşi gücü hakaret etmekCevap Yaz 14 25 Yayından Kaldır
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ERMAN BEY GERÇEKTEN BOŞ ADAMSIN. . FENERE LAF EDEREK GÜNDEMDE KALIYORSUN. TRABZON A SALLA MALATYA YA SALLA ONLAR YÜZÜNDEN BU TARTIŞMALAR AMA ADAMLIK DENEN ŞEY SENDE YOK. . . . . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz 25 37 Yayından Kaldır
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Hangi takım olursa olsun fark etmez, Helal olsun Hocam, ne deyim helal olsun.Cevap Yaz 32 23 Yayından Kaldır
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Helal olsun sana Erman hoca. Ama bunlar anlamazlar. Bunların derdi algı yapmak. Kayrıldıklarını örtbas etmek için böyle durumlardan faydalanmaya çalışırlar. Ama bu sefer rezil oldular.Cevap Yaz 24 13 Yayından Kaldır
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erman toroglu dogdugu gunden bu yana bos konusuyorCevap Yaz 23 24 Yayından Kaldır
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Seviye altlarda böyle yorumcu mu olurCevap Yaz 18 22 Yayından Kaldır