Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır

Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyet haftaya damga vurdu. Maçın ilk yarısını değerlendiren ünlü yorumcu Erman Toroğlu çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, "Beşiktaş'a karşı hücum edip, orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş şampiyonluk yolunda zor geçmesi beklenen Hatayspor maçını 7-0 kazandı. Maçın ilk yarısında 5 gol bularak kulüp tarihinde ilk kez ilk yarıyı 5 golle kapatan Kartal, kulüp rekoru kırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı bittiğinde Erman Toroğlu, Beşiktaş'tan övgüyle bahsederken Hataspor'u sert eleştirdi.

Erman Toroğlu'nun ilk yarı değerlendirmesi şöyle:

TÜRKİYE ŞARTLARININ ÜSTÜNDE

"Beşiktaş, Türkiye şartlarına göre üst düzey futbol oynuyor. Hatayspor da top oynamak istiyor, bozmak istemiyor. Ancak Beşiktaş'a karşı hücum edip, orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır."

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLDU

Maç sonunda da yorumlarda bulunan Toroğlu, "Beşiktaş lig şampiyonluğunu sonuna kadar hak etti. Rakipleri saha çamur, oyun kuralı ihlali falan derken işi götürdü. Bence iş bitti, Beşiktaş şampiyon oldu, şampi falan değil" ifadelerini kullandı.