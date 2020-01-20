Erman Toroğlu: Abdullah Avcı'nın kimyasını Fatih Terim bozmuştu
Beşiktaş'ın Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrası eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. Erman Toroğlu, Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'yı Fatih Terim sözleriyle eleştirdi.
Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.
Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;
"Trabzonspor maçı 3-0 yapınca Galatasaray ve Kayserispor maçlarına baktım. Galatasaray'ın kadrosunun Beşiktaş'tan daha iyi olmasına rağmen Galatasaray henüz iyi futbol oynamıyor. Bireysel yetenekler maçı götürüyor. Beşiktaş'ın kadro derinliği yok. Burak Yılmaz'da düşüş var. Beşiktaş forvetsiz oynuyor."
"HAKEM EZİLMEDİ"
"Sivasspor'a bakıyorum, karşısında kim var hiç fark etmiyor. 10 kişi kaldıklarında da 3 pozisyonları var. Hoşuma giden hakem ezilmedi. Beşiktaşlı futbolcular hakemin çok üstlerine gitti. "
"RAKİPLERİNDEN BİRİNİ AŞAĞI İTTİLER"
"Sivasspor sanki Avrupa'dan gelen bir takım gibi oynuyor. Sivasspor Beşiktaş maçı ile 3 puandan fazlasını kazandı. Eğer yenilseydi, 'Sivasspor'u yakalarız' gibi düşünceler olabilirdi. Sivasspor rakiplerinden birini aşağı itti."
"ÜÇ BÜYÜKLER TAT VERMİYOR"
"Başakşehir de iyi oynamaya başladı. Trabzonspor da iyi oynuyor, kadrosu da iyi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe tat vermiyor. Sivasspor, kornerlerde, yan toplarda iyiler. Sivasspor açık vermiyor ama açık yakalarsan gol atıyorsun."
"PEŞTEMAL ATACAKLAR"
"Bu maça bu hakemi vermek doğru. Kimi vereceksin? Gökhan Gönül 'Takım değiliz' diyor. Gözüküyor. 'Havlu atacak takım değiliz' de diyor. O zaman peştemal atacaklar. Bu farklı bir maçtı. Galatasaray ve Beşiktaş hikaye. Bu futbolla şampiyonluğu hak etmiyorlar. Fenerbahçe de öyle."
"STADIN YARISI BOŞALDI"
"Maçta tribünlere baktım. Maç sonu 6 dakika uzatma verildi. Beşiktaş'ta stadın yarısından fazlası boşaldı."
"RIZA GÜZEL DİYOR"
"Rıza Çalımbay 'Şampiyonluğa oynuyoruz ama daha çok maçımız var' diyor, güzel de diyor."
"AVCI'NIN KİMYASINI TERİM BOZMUŞTU"
"Başakşehir'in şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük faktör Abdullah Avcı. Onun da kimyasını bozan Fatih Terim'dir. Kimyasını bozarak aldı şampiyonluğu. Aman aman top oynayarak değil."
"O TAKIMI UYANDIRIRIM"
"İddia ediyorum, geçen sene Başakşehir ile 8 puan önde takım teknik direktörü ben olsam şampiyon yapardım. O takımı uyandırırdım. Ergin Ataman 'Takım tepki göstermeyince kendimi attırdım' diyor. Bir şeyler yapmaları, tepki göstermeleri lazım"
Haber Videosu: Erman Toroğlu: Abdullah Avcı'nın kimyasını Fatih Terim bozmuştu
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bir hafta ona bir hafta buna üç hafta sonra methettiğini göm, gömdüğünü methet, dünyanın parasını al, ne kadar sivri konuşursan o kadar dikkat çekersin. oturduğun yerden sallama programıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yanlış konuşuyorsun, AVCI nın kimyasını bozan İstanbul seçimlerinin tekrarıdır, içindekini bir türlü söyleyemdi sayın AVCI, nasıl söyleyecektiki, emir en üsten gelmiş, üstelik Başakşehir de kim, topu topu 3 bilemedin 5 bin taraftar, bi tarafta sadece istanbulda 3 milyonu aşkın taraftar, kimi tercih edeceklerdi tabiiikide TERİM''i, söyleyemedi, söyleyemiyorsunuz, o yüzden bu ülkede ilerleyen hiçbir kurum ve durum olmuyor, hala FENERASYON diye bağırıp gündem değiştirin, acaba kimin FEDERASYON u bi açıklıyıveriCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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BU ADAMIN PROGRAMINI İZLEYENLER VAR MI HALA YACevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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Kartal,kanatları yoldu Sivas.... Hahaaa :))))))Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Cincon yalakası kabzımal.Cevap Yaz 15 25 Yayından Kaldır
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Hocam Ergin Ataman, Fatih Terim o gslileri ait özellikler çirkeflik herkes beceremez. Biz de takdir ediyoruzCevap Yaz 13 14 Yayından Kaldır
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Biz ona Ruh diyelim isterseniz7 11 Yayından Kaldır
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sen ne boş bir adamsın ya ! KUKLA !Cevap Yaz 15 8 Yayından Kaldır
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Erman hoca yaşlandı sanırım. . . Beş hafta sonra fikirleri değişir. Şampiyonluğun en büyük adayları 3 büyükler der. Sonrada ben zaten demiştim şeklinde konuşur.Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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ya şuna hoca demeyin Allah aşkına!!!8 1 Yayından Kaldır