: Erman Toroğlu: Abdullah Avcı'nın kimyasını Fatih Terim bozmuştu

20.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:37

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Trabzonspor maçı 3-0 yapınca Galatasaray ve Kayserispor maçlarına baktım. Galatasaray'ın kadrosunun Beşiktaş'tan daha iyi olmasına rağmen Galatasaray henüz iyi futbol oynamıyor. Bireysel yetenekler maçı götürüyor. Beşiktaş'ın kadro derinliği yok. Burak Yılmaz'da düşüş var. Beşiktaş forvetsiz oynuyor."

"HAKEM EZİLMEDİ"

"Sivasspor'a bakıyorum, karşısında kim var hiç fark etmiyor. 10 kişi kaldıklarında da 3 pozisyonları var. Hoşuma giden hakem ezilmedi. Beşiktaşlı futbolcular hakemin çok üstlerine gitti. "

"RAKİPLERİNDEN BİRİNİ AŞAĞI İTTİLER"

"Sivasspor sanki Avrupa'dan gelen bir takım gibi oynuyor. Sivasspor Beşiktaş maçı ile 3 puandan fazlasını kazandı. Eğer yenilseydi, 'Sivasspor'u yakalarız' gibi düşünceler olabilirdi. Sivasspor rakiplerinden birini aşağı itti."

"ÜÇ BÜYÜKLER TAT VERMİYOR"

"Başakşehir de iyi oynamaya başladı. Trabzonspor da iyi oynuyor, kadrosu da iyi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe tat vermiyor. Sivasspor, kornerlerde, yan toplarda iyiler. Sivasspor açık vermiyor ama açık yakalarsan gol atıyorsun."

"PEŞTEMAL ATACAKLAR"

"Bu maça bu hakemi vermek doğru. Kimi vereceksin? Gökhan Gönül 'Takım değiliz' diyor. Gözüküyor. 'Havlu atacak takım değiliz' de diyor. O zaman peştemal atacaklar. Bu farklı bir maçtı. Galatasaray ve Beşiktaş hikaye. Bu futbolla şampiyonluğu hak etmiyorlar. Fenerbahçe de öyle."

"STADIN YARISI BOŞALDI"

"Maçta tribünlere baktım. Maç sonu 6 dakika uzatma verildi. Beşiktaş'ta stadın yarısından fazlası boşaldı."

"RIZA GÜZEL DİYOR"

"Rıza Çalımbay 'Şampiyonluğa oynuyoruz ama daha çok maçımız var' diyor, güzel de diyor."

"AVCI'NIN KİMYASINI TERİM BOZMUŞTU"

"Başakşehir'in şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük faktör Abdullah Avcı. Onun da kimyasını bozan Fatih Terim'dir. Kimyasını bozarak aldı şampiyonluğu. Aman aman top oynayarak değil."

"O TAKIMI UYANDIRIRIM"

"İddia ediyorum, geçen sene Başakşehir ile 8 puan önde takım teknik direktörü ben olsam şampiyon yapardım. O takımı uyandırırdım. Ergin Ataman 'Takım tepki göstermeyince kendimi attırdım' diyor. Bir şeyler yapmaları, tepki göstermeleri lazım"

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