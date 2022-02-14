Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında transfer olacak

Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın hangi takıma transfer olacağı uzun zamandır merakla bekleniyordu. Norveçli yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Bayern Münih ve PSG gibi dev kulüpler arasındaki transfer savaşının kazananı belli oldu.

Bild gazetesinin haberine göre; 21 yaşındaki yıldız futbolcu Real Madrid'e transfer olacak. Alman gazetesinin iddiasına göre, Norveçli futbolcu 2023 yılının yaz mevsiminde İspanyol ekibine imzasını atacak. 150 milyon Euro piyasa değeri olan Haaland'ın transfer maliyetiyle ilgili bir bilgi ise verilmedi. Yıldız futbolcunun bu yaz transfer döneminde Real Madrid'e katılmak istediği yazılırken Madrid ekibinin 2023 yılının yaz mevsiminde transferin gerçekleşmesini istediği ve transferin bu tarihte gerçekleşeceği yazıldı.

20 MAÇTA 23 GOL 6 ASİST

Erling Haaland, bu sezon Borussia Dortmund forması altında çıktığı 20 maçta 23 gol atarken 6 asist yaptı. Toplamda 29 gole doğrudan katkı veren Haaland, gelecek yıllarda dünya futboluna damgasını vuracak en önemli isim olarak gösteriliyor.