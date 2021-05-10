Erguvan Çiçeği reçeli hem göze, hem damağa hitap ediyor
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Erguvan Çiçeği reçeli hem göze, hem damağa hitap ediyor

Erguvan Çiçeği reçeli hem göze, hem damağa hitap ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rengi kendi adı ile anılan ve bahar aylarında Kuşadası'nı süsleyen Erguvan çiçeği, kadınların hünerli ellerinde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi reçele dönüşüyor.

Rengi kendi adı ile anılan ve bahar aylarında Kuşadası'nı süsleyen Erguvan çiçeği, kadınların hünerli ellerinde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi reçele dönüşüyor.

Nisan ve Mayıs aylarında çiçek açan, sahip olduğu eşsiz renk ve koku ile dikkat çeken Erguvan çiçeği, Kuşadalı kadınlar tarafından mevsiminde toplanıp odun ateşinde kaynatılıyor. Erguvan çiçeği reçeli, ekşi ve hoş tadı ile damakları şenlendirirken olağanüstü rengi ile de göze hitap ediyor.

Bahar aylarında Kuşadası'nı süsleyen erguvan ağacının eşsiz güzellikteki çiçekleri, Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan kadınların ellerinde lezzetli reçellere dönüşmeye başladı. Ekolojik tarım faaliyetleri ile ön plana çıkan ve Türkiye'nin ilk Ekoköy pazarının kurulduğu Kuşadası'nın Kirazlı Mahallesi'nde S.S Kirazlı Köyü Küplüce Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, dallarından özenle topladıkları erguvan çiçeklerini temizleyip yıkadıktan sonra odun ateşinde şeker eşliğinde kaynattı. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisinin denetiminde yapılarak kavanozlara konulan reçeller önümüzdeki günlerde Kuşadası Belediyesi tarafından yerel üreticiyi desteklemek amacıyla hizmete aldığı AdaMarket Ekspres aracının raflarındaki yerini alarak Kuşadalıların beğenisine sunulacak.

Kirazlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Mersin, erguvan çiçeği mevsiminin çok kısa olduğunu belirterek "Erguvan ağacının meyveleri diyebileceğimiz çiçekler, Küplüce Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlarımız tarafından toplanıyor ve üzerine bir gece önceden toz şeker serpilerek bekletiliyor. Ertesi gün odun ateşinde kaynatılan reçeller kavanozlanıyor ve etiketleniyor. Mahallemizin kadınları, rengi ve aroması ile büyük rağbet gören bu reçelleri bu yıl AdaMarket Ekspres aracı ile Kuşadalı tüketicilere ulaştırma imkanı buldu. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyor, erguvan reçelini tadacak hemşehrilerimize de şimdiden afiyet olsun diyoruz" dedi. - AYDIN

Erguvan Çiçeği reçeli hem göze, hem damağa hitap ediyor
Erguvan Çiçeği reçeli hem göze, hem damağa hitap ediyor
Erguvan Çiçeği reçeli hem göze, hem damağa hitap ediyor
Erguvan Çiçeği reçeli hem göze, hem damağa hitap ediyor
Erguvan Çiçeği reçeli hem göze, hem damağa hitap ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapıldı
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