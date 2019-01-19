Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok, Guangzhou Evergrande ile prensipte anlaştı.

Galatasaray, kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'un transferi için Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile anlaşmak üzere. Guangzhou, sarı-kırmızılı ekibe 1.5 milyon euro önerdi. Çin ekibi tecrübeli forvet ile de 4 milyon euroluk prensip anlaşmasına vardı.

18 MAÇTA 10 GOL ATTI

Galatasaray, Eren'in satışından 1.5 milyon euro bonservis ve Eren'in 1.5 milyon euroluk alacağıyla birlikte 3 milyon euroyu kasasına koyacak. 30 yaşındaki Eren Derdiyok, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 resmi maçta 10 gol kaydetti.

(Yeni Şafak)

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