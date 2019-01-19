Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok, Guangzhou Evergrande ile prensipte anlaştı.
Galatasaray, kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'un transferi için Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile anlaşmak üzere. Guangzhou, sarı-kırmızılı ekibe 1.5 milyon euro önerdi. Çin ekibi tecrübeli forvet ile de 4 milyon euroluk prensip anlaşmasına vardı.
18 MAÇTA 10 GOL ATTI
Galatasaray, Eren'in satışından 1.5 milyon euro bonservis ve Eren'in 1.5 milyon euroluk alacağıyla birlikte 3 milyon euroyu kasasına koyacak. 30 yaşındaki Eren Derdiyok, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 resmi maçta 10 gol kaydetti.
(Yeni Şafak)
YORUMLAR (15)
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eren derdiyoku istemeyen zatlar adam 18 maçda 10 gol atmış inşallah kafanıza 23 maçda 1 gol atan silimani gibi bir santrofor düşer.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Yiğidi öldürün hakkını verin bence de kötüydü ama adam kulübe para kazandırmış ayak direyebilirdi iyi santrafor değil ama adammış Eren inşallah gittiği kulüpte çok iyi iş çıkarırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Nihayet bu adamdan kurtuldukCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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bu herifi hemen versinler 10 kurus etmezCevap Yaz 12 14 Yayından Kaldır
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Komutan logar bir futbolcu yaklasiyor efenimCevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır