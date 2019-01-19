Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı

Galatasaray, kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'un transferi için Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile anlaşmak üzere. Guangzhou, sarı-kırmızılı ekibe 1.5 milyon euro önerdi. Çin ekibi tecrübeli forvet ile de 4 milyon euroluk prensip anlaşmasına vardı.

18 MAÇTA 10 GOL ATTI

Galatasaray, Eren'in satışından 1.5 milyon euro bonservis ve Eren'in 1.5 milyon euroluk alacağıyla birlikte 3 milyon euroyu kasasına koyacak. 30 yaşındaki Eren Derdiyok, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 resmi maçta 10 gol kaydetti.

(Yeni Şafak)