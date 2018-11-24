Ereğli'de Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi refüj ve asfalt hizmetleriyle saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"Hizmet noktasında her anımız değerli" diyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Kış aylarına girmemize rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmet noktasında her anımızın değerini bilerek daha çok hizmet götürmenin çabası içerisindeyiz. Bu noktada Belediye ekiplerimiz ve Karayolları ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Türbe Mahallemizde yürüttüğümüz sıcak asfalt çalışmamızla ve Adana Çevre yolu orta refüj yeşillendirme çalışmalarımızla Ereğlimizin yeşiline yeşil katmanın yanında şehir için yol ağımızı sıcak asfaltla hem daha güvenli hem de modern bir yapıya kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

Sıcak ve soğuk asfaltta kırılması zor bir rekora imza attıklarını belirten Özgüven; "Bir önceki döneme göre sıcak asfalta yüzde 440, soğuk asfaltta yüzde 270 artışla kırılması zor bir rekora imza attık. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk hizmet alt yapı oldu çünkü alt yapı düzenli olmadan yapılan hiçbir hizmet kalıcı olmaz. Bu bilinçle hareket ederek şehrimizde uzun yıllar devam eden alt yapı sorununu tamamen ortadan kaldırdık. Günü kurtarmak değil geleceğe taşınacak kalıcı hizmetler yapmaya gayret gösteriyoruz. Ereğlimizin değerine katmak adına gayretle, sevgiyle, samimiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - KONYA