Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız

Sosyal medyada gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil hakkında açıklamalarda bulundu. 5 babayiğit denilen Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding'den oluşan yerli otomobili üretecek konsorsiyumun çalışmalarının yavaş ilerlediğinden bahseden Erdoğan, "Bizi oyalamasınlar gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz. Ya yapacaklar ya da hesaplaşacağız" dedi.

Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

"SEÇİMLERİN ARDINDAN MASAYA YATIRACAĞIZ"

Her türlü desteği, teşviği vermemize rağmen işi hafiften alıyorlar. İstediğim şey belli. Bizi oyalamasınlar. Yoksa başka arayışlar içine girme zorunda kalacağız. Biz bir an önce adımı atacağız. Gerekirse yurt dışından yatırımcılar bulacağız, Türkiye'den de ortak yatırımcılar vereceğiz. Burada hayata geçirmenin adımlarını atacağız. Onların ilmini alacağız, mesaimize de son sürat vereceğiz. Bizde altyapı var. Türkiye'de üretilenlerin birçoğu yüzde 80'i yüzde 90'ı yerli. Tüm mesele bu ülkenin evlatlarının millilik, yerlilik meselesidir. Ciddi manada inanmak meselesidir. Biraz gevşeme var. Şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. 5 önemli firma imzaları attı. İmzayı attınız, başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Başlamazsanız hesaplaşacağız."

PROTOKOL 2017'DE İMZALANDI

Yerli otomobili üretecek konsorsiyumun üyeleri Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding, 2 Kasım 2017'de protokole imza atmıştı.