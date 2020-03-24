Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Bakanlar ile video konferansında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ürünleri değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs belirli ürünlere talebi arttırırken, bu durum fırsatçıların ortaya çıkmasına sebep oldu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bakanlarla olan telekonferans görüşmelerinin görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"HESABINI SORARIZ"

Türkiye'nin bu zor süreçten başarılı bir şekilde çıkacağını vurgulayan Erdoğan, "Ürünleri değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız" ifadelerini kullandı.