Erdoğan: Tank Palet Fabrikası'nın Satılması Asla Söz Konusu Değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde düzenlenen Test ve EğitimGemisi Ufuk'un (A-591) Denize İniş Töreni'nde yaptığı konuşmada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği Sakarya'da bulunan Tank Palet Fabrikası'nın satıldığı iddialarını bir kez daha yalanladı. Erdoğan, fabrikanın satışının söz konusu olmadığını söyledi.

Erdoğan konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"SATILMASI ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Burada CHP Genel Başkanı'nın Sakarya'daki Tank Palet Fabrikamıza dairgündeme getirdiği iddiaların ne milli kaygılarla ne savunma sanayimizle ne deorada çalışan kardeşlerimizin hassasiyetleriyle hiçbir ilgisi yoktur. CHP GenelBaşkanı yaptığımız onca açıklamaya rağmen inatla ve ısrarla halen bu fabrikanınyabancılara satıldığı yalanını söylüyor. Karasu'daki konuşmamda da söylediğimgibi Tank Palet Fabrikamızın satılması yani mülkiyetinin devri, asla söz konusudeğildir.

"MÜLKİYETİ DEVLETE AİTTİR VE ÖYLE KALACAKTIR"

Fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın üretim, bakım ve onarımdakullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır.Hatta şu anda bu alımı yapan firma, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklı olanbir firmadır. Şu anda buraya yaklaşık 40-50 milyon dolar gibi de bir yatırımyapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir. Yapılan iş, sadece işletmehakkının belli şartlar ve belli süreler dahilinde ki bu 25 senedir, ülkemizinöncü kuruluşlarından birine devredilmesidir."