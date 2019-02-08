Erdoğan, Sivas'ın Kenevir Üretimi İçin 20. İl Olacağını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için ilk mitingini Sivas'ta yaptı. Vatandaşlara seslenen Erdoğan, burada Sivaslılara müjdeli bir haber verdi. Erdoğan kenevir üretimi için Sivas'ın 20. il olacağını söyledi.

"ARTIK SİVAS'TA KENEVİR ÜRETİLECEK"

Sivaslı çiftçilere yaklaşık 2 milyar lira tutarında tarımsal destekverdiklerini bildiren Erdoğan, kenevir üretimini artırma kararı çerçevesinde iseSivas'ı 20. il olarak listeye eklediklerini vurguladı. Erdoğan, "Artık Sivas'ta kenevir üretecek, artık bu naylon poşetlerolmayacak inşallah. Bu kenevirle hem atletimizi hem fanilamızı hem bez torbamızıyapacağız." dedi.

19 İLDE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Daha önce İzmir, Uşak, Kütahya, Burdur, Antalya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Rize'de kenevirin ekimi izinle serbest hale getirilmişti.