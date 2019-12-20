: Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek

20.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz konusunda müjde niteliğinde açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, faizler için "İnşallah tek haneye doğru gidiyoruz" diyerek indirimlerin devam edeceği yönünde sinyaller verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz ve ekonomiye dair şu açıklamaları yaptı:

"2020 içinde inşallah tek haneye gidiyoruz. Tek haneliye gidiş zaten olumlu gelişmelerin alametidir. Türkiye şu anda zaten faiz ve enflasyondaki gelişmeleri ile bu toparlanmaların neticelerini almaya başladı. Faiz bu şekilde düşünce şu anda yatırımlar da artmaya başladı. Gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar kredi musluklarını girişimciye açıyorlar, açmaya devam ediyorlar. İnşallah 2020 yatırımlarda da Türkiye'nin sıçrama yılı olacak. Bundan eminim.

"YATIRIMCILAR YENİDEN ÜLKEMİZE GELMEYE BAŞLAYACAKLAR"

Tüm bunlarla beraber şunu da göreceğiz; uluslararası girişimciler, yatırımcılar inşallah ülkemize yeniden gelmeye başlayacaklar. Bu yatırımlarla beraber Türkiye'nin yeniden yatırımın arttığı dönemleri yakalayacağına inanıyorum. Bu konuda hiç endişem yok. Şu anda zaten ekonomideki gelişmeleri gayet emin gayet güzel bir şekilde takip ediyoruz. Elhamdülillah sıkıntılar büyük oranda aşılmış vaziyette. Şu anda asgari ücretle ilgili çalışmalar da süratle bitirilecek. Onlar da bitirildikten sonra zaten 2020 çok daha parlak bir yıl olacak. Bundan hiç endişe etmeyin. Biz bunların çoğunu aştık."

"ENFLASYONUN DA TEK HANELİ OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

Erdoğan, "Enflasyonda tek hane, faizde de tek hane hedefi olarak mı devam ediyor?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Evet, faizde de enflasyonda da... Hani diyorum ya bunlar doğru orantılıdır. Faiz tek haneye geldiğinde enflasyonun da tek haneli olduğunu göreceğiz. Zaten enflasyon tek haneyi yakaladı ama şimdi biz yıl olarak da tek haneli olduğunu inşallah göreceğiz. Şu anda politika faizi olarak yüzde 12'yi gördük. Bu tabi çok ciddi manada Merkez Bankası'nın kararlılığını gösterdi ve bu kararlılıkla şu an itibarıyla çok ciddi oranlarda faizi düşürdüler. 2020'de de bunun aynı kararlılıkla devam ettiğini inşallah göreceğiz."

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