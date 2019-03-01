Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Artvin'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, AK Parti döneminde 9 milyon yeni istihdam oluşturduklarını belirterek, "Bu yıl sonuna kadar TOBB ile birlikte çalışıyoruz. 2,5 milyon işsize inşallah iş temin edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Artvin'in 31 Mart'da tercihin gönül belediyeciliğinden kullanacağına inanıyoruz. Bugün Sarp Gömrük Kapısı'nın yeni binasını da açıyoruz. Biz Artvin'i çok sevdik, sevmekle kalmadık aynı zamanda tarihinde görülmemiş hizmetlerle buluşturduk.

EKONOMİMİZE HER YIL 450 MİLYON LİRA KATKI YAPACAK

Artvin dünyada marka oldu. Şimdi de ülkemizin kendi alanında en yüksek eseri olmaya aday Yusufeli Barajı'nı yapıyoruz. Yılda 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretecek. Ekonomimize her yıl 450 milyon lira katkı sağlayacak. Artvin şehir girişinde içinde sosyal, kültürel tesisleri, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanlarının, seyir teraslarının olduğu Çoruh Parkı'nı inşa ettik. Artvin Çoruh Üniversitesi'ni biz yaptık biz. Yükseköğrenim öğrencileri için 2 bin 547 kişi için yurt açtık. Bu yıl içinde 500 kapasiteli bir yurt daha açıyoruz.

491 MİLYON DESTEK VERDİK

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, asker ailelerimizi toplam 491 milyon destek verdik. Artvin Devlet Hastanesi'ni 350 yataklı ek bloklarla büyüttük. Arhavi ve Borçka'ya devlet hastanelerini kazandırdık. 6 sağlık tesisimizin plan, proje ve ihalesi devam ediyor. 753 konut projesini hayata geçirdik. 17 ata yadigarı eserimizin restorasyonunu yaparak onları da ihya ettik. 22 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 46 kilometreye çıkardık. Cankurtaran Tüneli'ni kim yaptı? Biz yaptık. Biz Ferhatız Ferhat! Siz Şirin. Dağları deldik, size ulaştık. Dertli olursan, aşık olursan dağları da delersin maşukuna ulaşırsın.

HAVALİMANIMIZI 2022'DE HİZMETE SUNACAĞIZ

Artvin Çoruh Üniversitesini biz yaptık. İmar Barışıyla 24 bin 166 vatandaşımızın sıkıntısını giderdik. 17 ata yadigarı eserimizin restorasyonunu yaptık. Cankurtaran Tüneli'ni biz yaptık.Çok sayıda kazanın yaşandığı Hopa Dağı Geçidi'ni tamamladık. Havalimanımızın yapımı devam ediyor. Onu da denizin üzerine yapıyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz.

700 BİN ARAÇ VE 7 MİLYON KİŞİ

Sarp Sınır Kapısı'ndaki giriş çıkış sayısını 8'den 12'ye çıkardık. Gümrük sahasını 9 bin metrekareden 46 bin metrekareye çıkardık. Yılda yaklaşık 700 bin araç ve 7 milyon kişinin giriş çıkış yaptığı yeni tesislerinin ülkemize Artvin'e ve komşumuza hayırlı olmasını diliyorum.

BİZ SIRTIMIZI HALKA VE HAKKA DAYADIK BİZİM FARKIMIZ BU

Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık bizim farkımız bu. Şimdi de kalkmışlar yeni yeni bazı şeyler uyduruyorlar. Hükümetlerimizin döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkardık. Bu sene de 2,5 milyon işsize istihdam sağlayacağız. Ülkemizi her yıl büyütmeye de devam ediyoruz."