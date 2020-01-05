: Erdoğan Kanal İstanbul konusunda muhalefete yüklendi: Gerekirse sunum yapacağım

05.01.2020 23:01 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın ve CNN TÜRK sunucusu Başak Şengül'ün sunduğu, Kanal D veCNN Türk ortak canlı yayınında gündeme ilişkin tüm merak edilenleri yanıtladı. Kana İstanbul'la ilgili de konuşan Erdoğan şunları ifade etti:

"PLANLAMASI YAPILMIŞTIR"

"Burada önemli iki faktör var. Bunlardan bir tanesi bu işin planlaması yapılmıştır. Bunun en önemli şeyi bu plan, proje. Burada biz yap işlet devret ile yapabiliriz. İkinci seçenek, milli bütçeyle yaparız.

"GEREKİRSE SUNUM YAPACAĞIM"

Neler söylemiyorlar ki, burada su sıkıntısı olacak. Açık açık bunu anlatmaya devam ediyoruz ve en sonunda gerekirse sadece bu konuyu ele alan bir sunumu yapacağım.

"YARIN DAHA BÜYÜK BİR FACİANIN GERÇEKLEŞMEYECEĞİNİ KİM GARANTİ EDEBİLİR?"

Derdimiz bu niye var, önümüzde Boğazımız var. İstanbul boğazının ne tür sıkıntılar yaşadığını geçmişten bu yana biliyoruz. Ne için bizim Boğazımızdan devasa petrol gemileri geçsin. Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda gereği neyse yaparız. Biz bir facia yaşadık. 7 ay boyunca bu tanker yandı. Biz bunlara engel olmazsak yarın daha büyük bir facianın gelmeyeceğini kim garanti edilebilir. Kanal İstanbul'da böyle bir sıkıntı söz konusu olmayacağı gibi biz adeta biz yeniden İstanbul'u çevrecilik ve şehircilik projesi olarak inşaa edeceğiz.

"BOĞAZDAN SADECE HAFİF KURU YÜK GEMİLERİ GEÇECEK"

Boğaz farklılık arz ediyor. Yeni inşaa edeceğimiz yerde ise tedbirlerimizi biz bütün olumsuzluklara karşı alıyoruz. Boğaz'dan sadece hafif kuru yük gemileri geçecek. Can ve mal güvenliği sağlanmış olacak. Yeni bir uluslararası su yolu sağlanmış olacak.

"MONTRÖ SADECE BOĞAZI BAĞLAR"

Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Burası Montrö'nün dışında olan bir şey. Şu anda bizim Kanal İstanbul'umuz ise yeniden inşaa ettiğimiz bir projedir."

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