Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var

28.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:28

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde alınan tedbirler ve yasaklar ile sigara kullanımının son yıllarda hızla azalmasının ardından sigara üreticileri de kaybolan pazarlar ve düşen satışlarının yerini doldurmak için yeni ürünlerini piyasaya sürüyor.

Bunların başında ise flash belleğe benzeyen bir cihaz üzerinden kullanılan ısıtılmış tütün ürünleri geliyor.

Isıtılmış tütün bu ürün için özel olarak üretilmiş bir cihazla 350 dereceye kadar ısıtmak suretiyle ve duman çıkarmadan içilebilen yeni nesil sigara olarak ifade ediliyor.

Sigara lobileri, tütünün yakılmadan ısıtılmasına dayanan sistemin sağlığa daha az zararlı olduğunu öne sürerek, ürünün sigara ve tütün yasaklarından muaf tutulmasını istiyor.

Söz konusu ürünü ağırlıklı satışa sunan şirket ise uluslararası dev sigara üreticisi Philip Moris.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YER İSTEDİLER VERMEDİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında yaptığı konuşmasında Philip Moris'in elektronik sigara üretimi için Türkiye'den yer talep ettiğini ancak yer vermediklerini belirterek bu tarz bir üretim için tavrını net olarak ortaya koymuştu.

YÜZDE 1200 ARTIŞ VAR

Ticaret Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre; elektronik sigara ve aksamı ve ısıtılmış tütün ürünlerinde yüzde bin 200 artış yaşandığı gözlendi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin çalışmaları sonucu geçen yıl 82 bin 633 elektronik sigara ve aksamı ile 20 bin paket ısıtılmış tütün ürünü yakalanırken, bu yıl ise günümüze kadar 125 bin elektronik sigara ve aksamının yanı sıra 261 bin paket ısıtılmış tütün ürünü hakkında yasal işlem yapılarak bunların yurda girişi önlendi.

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLİYOR

Elektronik sigara ve kartuşlarının ülkeye girişi ve ticaretinin yapılması yasal olarak mümkün değilken, bakanlık yetkililerine göre; elektronik sigara ve kartuşlarının yurda girişi kaçak yollarla ve ağırlıklı olarak yurt dışından gelen yolcu beraberinde oluyor.

YASAL OLARAK SATIŞI MÜMKÜN DEĞİL

Ülkemizde elektronik sigara piyasası, kamu kurumlarınca düzenlemeye tabi tutulan ve takip edilen bir alan olmadığından söz konusu eşyanın yasal olarak satışı mümkün bulunmuyor.

Konuya ilişkin kamu kurumlarınca yapılmış bulunan veya akademik bir araştırma da mevcut değil.

DÜZENLEME GELİYOR

Hali hazırda yasal bir düzenlemeye tabi olmayan elektronik sigaranın satış ve kullanımında yaşanan büyük artış sonrasında yasal düzenleme için de çalışma yürütülüyor. Yakında Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme ile elektronik sigaranın satışı ve ülkeye girişi yasaklı hale gelecek.

İÇERİDE DE KAÇAK LİKİT ÜRETİMİ VAR

Ticaret Bakanlığı ve diğer mücadeleci birimlerce yapılan yakalamalar dikkate alındığında, Türkiye'ye sadece yasa dışı yollardan kaçak biçimde elektronik sigara girişi olmuyor. Elektronik sigaralarda kullanılan likitlerin ülke sınırları içerisinde üretilerek çeşitli yollarla tüketicilere sunulduğu da tespit edilmiş durumda.

BAKANLIK TARAFINDAN YASAKLANDI

Isıtılmış tütün içiminde kullanılan cihazla ilgili herhangi bir yasal düzenleme olmadığı için havalimanlarında ciddi sıkıntı yaşanması üzerine Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz Mayıs ayında özellikle KKTC ve Ukrayna'dan Türkiye'ye sokulan ve normal sigaraya göre daha az zararlı olduğu iddia edilen ısıtmalı tütün ürünlerinin yolcu yanında getirilmesini yasakladı.

30 İLE 550 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Elektronik sigaraların cihazları 200 ile 500 TL arasında çok sayıda online kanaldan satılırken, cihazlara konulan likitlerin fiyatları ise 30 TL'den başlıyor.

Isıtılmış tütün ürünleri için kullanılan elektronik sigara cihazlarının fiyatı ise 550 liradan başlarken, bu tarz sigaralarda kullanılan kartuşların bir kartonu için ise 250 ile 300 TL arasında fiyat talep ediliyor.

TEK TİP PAKETE GEÇİLİYOR

Öte yandan tütün ürünlerinin özendirici işaret, görsel ve renklerden kaçınılması için 2016 yılında alt yapısı hazırlanmaya başlayan tek tip paket uygulaması da aralık ayının ilk haftasında başlayacak. Uygulama kapsamında sigara paketleri tek tip ve tek renk olacak. Paketlerde sigaraların markasına ait logo da yer almayacak. Aykırı davrananlara ise 20 bin TL ceza kesilecek. (Yeni Şafak)