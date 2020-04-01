Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından 180 milyon TL'nin üzerinde destek geldi. Ziraat Finans Grubu, 62 milyon 300 bin liralık desteğiyle bu alanda zirvede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek giderek büyüyor.

TOBB, İTO, ATO ve TİM gibi iş dünyasının önde gelen kurumlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda iş örgütü ve iş insanından yapılan destekler ile rakam 180 milyon lirayı aştı.

İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından yapılan destekler:

TOBB, 10 MİLYON LİRA İLE DESTEK OLDU

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkanlığındaki Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL katkıda bulunma kararı aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdikleri bildirildi.

TOSYALI HOLDİNG'TEN 5 MİLYON LİRA

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding olarak kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi şirketleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için ilk adımı attı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sektör olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 10 milyon lira bağışta bulunduklarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek verdiklerini bildirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin liralık bağışla destek verdi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Başlatılan bu kampanyayla yardımların tek elden koordine edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması daha yerinde olacaktır dedi.

TÜRK TELEKOM'UN DESTEĞİ 40 MİLYON LİRAYI AŞTI

Koronavirüs salgınının Türkiye'deki toplumsal ve ekonomik etkilerine karşı mücadelede Biz Bize Yeteriz diyen Türk Telekom, Millî Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla destek olduğunu açıkladı.

TMSF, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL destek sağlayacağını, ayrıca TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacağını duyurdu.

ZİRAAT ZİRVEDE YER ALDI: 62 MİLYON 300 BİN TL

Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu. Ziraat Finans Grubu'nun yaptığı bağış bu alanda zirveye oturdu.

Fıratpen, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 2 milyon TL bağışladığını duyurdu.

Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.

Memur-Sen Konfederasyonu koronavirüsle mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon TL, "Şimdi Vefa Vakti" kampanyasıyla da İHH, Deniz Feneri ve Kızılay'a 1 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL'lik bağışta bulundu.